След десетилетия отново театър на сцената в Конуш

    След дълги години в читалището в село Конуш отново имаше театрална постановка. Повече от 30 години в културното средище не бе представяна такава. Сега обаче жители и гости на Конуш успяха да се насладят гостуващ театър. На сцената в НЧ “Пробуда - 1925” излязоха самодейците от чернооченското село Пчеларово. Артистите от НЧ “Иван Буюклиев 1926“ представиха пиесата “Женско царство”. 

    Публиката остана доволна от играта на самодейците и ги изпрати с бурни аплодисменти.

    Постановката бе с благотворителна цел. Читалището в Пчеларово набираше средства за възстановяване на сградата и за своята дейност. 

    За Конуш пък това бе нова страница в културния живот. Читалището продължава да развива активна дейност, а сега вече приема и театрални постановки. 

    “Радваме се, че колегите от Пчеларово избраха нашата сцена за представлението. Справиха се страхотно и ще ги очакваме отново”, коментира председателят на читалището в Конуш Мирослав Янков.

    Той заяви, че се предвижда в скоро време на сцената в хасковското село отново да има постановка. Така че местните хора да могат да се насладят на повече културни събития. 

    Източник: Haskovo.NET

