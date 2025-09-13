От х:

НАП погна амбулантни търговци за необявени или неточни доходи

 
Националната агенция за приходите ще информира с телефонно обаждане и по имейл близо 7000 амбулантни търговци в страната, които не са декларирали коректно доходите си. Немалка част от тях са пропуснали да подадат годишна данъчна декларация в приходната агенция, а други не са посочили доходите си в пълен размер.
Амбулантните търговци са физически лица, включително еднолични търговци, които продават стоки не на постоянен адрес, а на различни места и на открито – обществени терени, с подвижни средства. Техните доходи могат да се облагат по реда на Закона за местните данъци и такси или Закона за данъците върху доходите на физически лица . 
 
Когато амбулантните търговци са физически лица, включително ЕТ, оборотът им за предходната година не превишава 100 000 лв. и същите не са регистрирани по ЗДДС, с изключение на регистрация по чл. 97а от същия закон (при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя) или по чл. 99 и 100, ал. 2 от Закона (при вътреобщностни придобивания), но дейността им не е сред изброените в Приложение № 4 към Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), доходите им се облагат с патентен данък като получени от търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта, в съответствие с т. 3 от същото приложение. В този случай лицата подават декларация за дължим патентен данък по образец в общината, в която са регистрирани по постоянен адрес, а в НАП – Приложение № 7 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
 
Когато физически лица, включително ЕТ, извършват амбулантна търговия, но не отговарят на условията за облагане с патентен данък, доходите им се декларират пред НАП в Приложение № 2 „Доходи от стопанска дейност като ЕТ“ на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ. 
Амбулантните търговци подлежат  на задължително осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).   
 
При достигане на облагаем оборот от 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец лицата, извършващи амбулантна търговия, трябва да се регистрират по Закона за ДДС. 
В общия случай амбулантните търговци са задължени да използват и регистрират своите продажби чрез касови апарати. За удобство на амбулантните търговци съществуват мобилни касови апарати, които могат лесно да се пренасят и използват на различни локации. При неспазване на нормативните изисквания те подлежат на санкции и контролни действия от страна на НАП.
 
В брошурата „Данъци и осигуряване за амбулантните търговци“ от НАП дават насоки как лицата, осъществяващи такава дейност, да декларират и платят данъците и осигуровките си. 
Информация за попълването и подаването на данъчни и осигурителни декларации, както и за внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефони: 0700 18 700 и +359 2 9859 6801 на цена съгласно тарифата на телефонния оператор, както и в рубриките „Данъци“ и „Осигуряване“ в сайта на НАП.  
