Заради еврото много от търговците на Зеленчуковия пазар в Хасково няма да работят през януари

Много от търговците на хасковския Зеленчуков пазар няма да работят през януари. Причината е воденето на две каси – в лев и евро, което притеснява продавачите. Голяма част от тях предпочитат да загубят един месец, вместо да са подвижни чейндж бюра.

Сред търговците е Станка Вълчева, която вече 30 години продава пловоде и зеленчуци. Казва, че толкова години почти не е имала почивен ден. Сега обаче обмисля дали да не вземе заслужена ваканция през целия януари заради въвеждането на еврото.

„Защото ни объркват тези хора. Всичко в тая държава стана нещо кошмарно и ние даже не знаем какво и как ще се процедира. Какво ще ни дават клиентите, ние какво ще им връщаме. Предпочитам да изчакаме и да видим какво ще става“, посочва жената. Станка Вълчева се притеснява повече от грешки и санкции, отколкото от загубите, които ще отчете през януари. Според нея така или иначе напоследък на Зеленчуковия пазар в Хасково се работи на загуба.

„Всеки ден сме на загуба. Днес, ако ви кажа с колко оборот съм, ще ми се изсмеете. Всички, които ни виждате тук, стоим за единия хляб. Големите вериги нямат място в центъра“, казва жената и допълва, че всички клиенти напоследък пазаруват в големите вериги магазини.

С намерението на отвори сергията си още на първи януари е обаче Данка Кирякова. Жената също е дългогодишен търговец на Зеленчуковия пазар. Не е наясно как точно ще отчита две каси – в лев и евро, но смята, че ще се справи.

„Мисля, че ще ми бъде трудно в началото, но ще свикнем като всяко ново нещо. Нормално е да ми е трудно, но мисля, че ще се справя. Ще има и колеги, няма да съм сама, поне 5-6 маси ще има. Не е толкова страшно. Грамотна съм, смятам, че ще се оправя“, казва продавачката. Признава обаче, че мнозинството от търговците на пазара имат намерение да не работят докато не започнат да оперират само в евро.

„Като разговарям с тях има много хора, които казват, че почти целия януари няма да идват на масата. Имат право да я замразят или няма да излязат, че даже и февруари“, коментира още търговката.

През целия януари клиентите ще могат да извършват плащания и в лев, и в евро, но търговците трябва да връщат ресто само в новата валута. Това на практика ще ги превърне в подвижни чейндж бюра. Едномесечният период ще спомогне да се осигури постепенен преход към новата валута. В периода на двойно обращение търговецът може да откаже да приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция с купувача.