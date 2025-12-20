От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

Заради еврото много от търговците на Зеленчуковия пазар в Хасково няма да работят през януари

Изображение 1 от 10
Покажи в галерия

    Много от търговците на хасковския Зеленчуков пазар няма да работят през януари. Причината е воденето на две каси – в лев и евро, което притеснява продавачите. Голяма част от тях предпочитат да загубят един месец, вместо да са подвижни чейндж бюра.

    Сред търговците е Станка Вълчева, която вече 30 години продава пловоде и зеленчуци. Казва, че толкова години почти не е имала почивен ден. Сега обаче обмисля дали да не вземе заслужена ваканция през целия януари заради въвеждането на еврото.

    „Защото ни объркват тези хора. Всичко в тая държава стана нещо кошмарно и ние даже не знаем какво и как ще се процедира. Какво ще ни дават клиентите, ние какво ще им връщаме. Предпочитам да изчакаме и да видим какво ще става“, посочва жената. Станка Вълчева се притеснява повече от грешки и санкции, отколкото от загубите, които ще отчете през януари. Според нея така или иначе напоследък на Зеленчуковия пазар в Хасково се работи на загуба.

    „Всеки ден сме на загуба. Днес, ако ви кажа с колко оборот съм, ще ми се изсмеете. Всички, които ни виждате тук, стоим за единия хляб. Големите вериги нямат място в центъра“, казва жената и допълва, че всички клиенти напоследък пазаруват в големите вериги магазини.

    С намерението на отвори сергията си още на първи януари е обаче Данка Кирякова. Жената също е дългогодишен търговец на Зеленчуковия пазар. Не е наясно как точно ще отчита две каси – в лев и евро, но смята, че ще се справи.

    „Мисля, че ще ми бъде трудно в началото, но ще свикнем като всяко ново нещо. Нормално е да ми е трудно, но мисля, че ще се справя. Ще има и колеги, няма да съм сама, поне 5-6 маси ще има. Не е толкова страшно. Грамотна съм, смятам, че ще се оправя“, казва продавачката. Признава обаче, че мнозинството от търговците на пазара имат намерение да не работят докато не започнат да оперират само в евро.

    „Като разговарям с тях има много хора, които казват, че почти целия януари няма да идват на масата. Имат право да я замразят или няма да излязат, че даже и февруари“, коментира още търговката.

    През целия януари клиентите ще могат да извършват плащания и в лев, и в евро, но търговците трябва да връщат ресто само в новата валута. Това на практика ще ги превърне в подвижни чейндж бюра. Едномесечният период ще спомогне да се осигури постепенен преход към новата валута. В периода на двойно обращение търговецът може да откаже да приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция с купувача.

     

     

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Реновираният зеленчуков пазар в Димитровград отвори врати
    Реновираният зеленчуков пазар в Димитровград отвори врати
    Определиха началните тръжни цени на Бабин пазар
    Определиха началните тръжни цени на Бабин пазар
    Започна преместването на масите за временния Бабин пазар в Димитровград
    Започна преместването на масите за временния Бабин пазар в Димитровград
    В средата на април ще започне ремонта на зеленчуковия пазар в Димитровград
    В средата на април ще започне ремонта на зеленчуковия пазар в Димитровград
    Предлагат търговците на зеленчуковия пазар да не плащат наем докато трае ремонтът
    Предлагат търговците на зеленчуковия пазар да не плащат наем докато трае ремонтът
    През март догодина ще започне ремонта на зеленчуковия Бабин пазар в Димитровград
    През март догодина ще започне ремонта на зеленчуковия Бабин пазар в Димитровград
    Над 6 500 маркови стоки без установен произход иззеха при проверки на Неделния пазар в Димитровград
    Над 6 500 маркови стоки без установен произход иззеха при проверки на Неделния пазар в Димитровград
    Съвместна акция на НАП, ГДБОП, Икономическа и охранителна полиция започна тази сутрин на димитровградския пазар
    Съвместна акция на НАП, ГДБОП, Икономическа и охранителна полиция започна тази сутрин на димитровградския пазар

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Стотици се включиха в благотворителна тренировка в Хасково
    Стотици се включиха в благотворителна тренировка в Хасково
    преди 1 час
    В Узунджово пресъздадоха традициите на Игнажден
    В Узунджово пресъздадоха традициите на Игнажден
    преди 5 часа
    Тополовградските доброволци с награди в навечерието на Игнажден
    Тополовградските доброволци с награди в навечерието на Игнажден
    преди 7 часа
    Призовават да заплатим общинските данъци до 23 декември заради приемане на еврото
    Призовават да заплатим общинските данъци до 23 декември заради приемане на еврото
    преди 8 часа
    Над 3 000 метра водопроводи са сменени към и във селата на Хасково
    Над 3 000 метра водопроводи са сменени към и във селата на Хасково
    преди 8 часа
    Облачна събота с максимални температури до 7 градуса
    Облачна събота с максимални температури до 7 градуса
    преди 10 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Poli Genova - Моята душа

    Случаен виц

    Военнослужещи зарадваха деца от Хасково за Коледа с храни и консумативи
    Предимно слънчево време в петък

    Иска ми се да можеше да затворим коледното настроение в буркани и да отваряме по един всеки месец - Харлан Милър

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Заек в гърне
    Заек в гърне

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини