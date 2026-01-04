Хасковлия: В магазин не ми приеха лева

Магазин от верига в Хасково не признава лева като платежно средство в едномесечния период на двойно обръщение. Това сподели възмутено Наско Димов пред екип на Haskovo.net. Той ни предостави и снимки.

В неделния обед мъжът посетил магазина, за да закупи необходими за дома му стоки. На касата обаче го посрещнал надпис: ”Плащанията са възможни само с карта или в евро.”

За негово изумление продавачките му съобщили, че имат технически проблем и приемат кеш само в евро и не могат да вземат левовете му.

„Наложи се да оставя продуктите. Поне десетина клиенти пред мен и зад мен на опашката бяха принуден да се окажат от стоката, която бяха сложили в кошниците. И те се разполагаха с кеш евро. ”, сподели разочаровано Димов.

Продавачката зад щанда обяснила, че при отварянето на магазина разплащането било безпроблемно и с двете валути, но по обед възникнал технически проблем, който ще разрешат бързо.

„Ще отида отново в магазина днес, за да проверя приемат ли вече и в лева.”, категоричен бе Наско Димов. Той се закани, че още утре ще подаде сигнал към Комисията за защита на потребителите.

Припомняме, че въпреки, че смесеното плащане в рамките на една транзакция не е забранено, търговците имат право сами да решат дали ще го приемат. Те са длъжни да уведомят клиентите си с ясно обозначение на видно място дали приемат или не смесени плащания в периода на двойно обръщение

Наша проверка установи, че табела с надпис, че приема плащане само с карта и евро, е закачена и на входа на въпросния магазин и така законът е спазен.