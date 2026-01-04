От х:

Хасковлия: В магазин не ми приеха лева

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Магазин от верига в Хасково не признава лева като платежно средство в едномесечния период на двойно обръщение. Това сподели възмутено Наско Димов пред екип на Haskovo.net. Той ни предостави и снимки.

     В неделния обед мъжът посетил магазина, за да закупи необходими за дома му стоки. На касата обаче го посрещнал надпис: ”Плащанията са възможни само с карта или в евро.”

    За негово изумление продавачките му съобщили, че имат технически проблем и приемат кеш само в евро и не могат да вземат левовете му.

     „Наложи се да оставя продуктите. Поне десетина клиенти пред мен и зад мен на опашката бяха принуден да се окажат от стоката, която бяха сложили в кошниците. И те се разполагаха с кеш евро. ”, сподели разочаровано Димов. 

    Продавачката зад щанда обяснила, че при отварянето на магазина разплащането било безпроблемно и с двете валути, но по обед възникнал технически проблем, който ще разрешат бързо.

    „Ще отида отново в магазина днес, за да проверя приемат ли вече и в лева.”, категоричен бе Наско Димов. Той се закани, че още утре ще подаде сигнал към Комисията за защита на потребителите.

    Припомняме, че въпреки, че смесеното плащане в рамките на една транзакция не е забранено, търговците имат право сами да решат дали ще го приемат. Те са длъжни да уведомят клиентите си с ясно обозначение на видно място дали приемат или не смесени плащания в периода на двойно обръщение   

    Наша проверка установи, че табела с надпис, че приема плащане само с карта и евро, е закачена и на входа на въпросния магазин и така законът е спазен.

    Източник: Haskovo.NET

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (3)

    • 1
      Хй
      хйгиуйу
      9 -1
      15:57, 4 яну 2026
      Ако си прав защо криеш кой е магазина ?
      Отговор
    • 2
      Ба
      Бай Танас общественик
      4 -8
      16:19, 4 яну 2026
      Магазина е от ритеил парка и човека е искал да куп... Виж коментара
      Отговор
    • 3
      СБ
      С банкноти в лева
      15 0
      16:22, 4 яну 2026
      ще имате проблеми в М а к д о н а л д с
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Последни новини