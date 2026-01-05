Община Хасково ще възстановява надвзетите 2 евроцента при паркиране със СМС

Община Хасково информира гражданите и гостите на града, че в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в Република България, са извършени всички необходими превалутирания на местните такси и услуги.

С цел максимално улеснение, Общински съвет – Хасково прие цена за „Синя зона“ в размер на точно 1,00 евро за 1 час, което е по-ниско от преизчислената стойност на досегашната цена (1,02 евро). Към момента е налице техническо несъответствие в системите за разплащане чрез SMS, което засяга мобилните оператори в цялата страна, съобщават от кметството.

Поради технологични ограничения на национално ниво, мобилните оператори в България не позволяват промяна на цената на SMS-таксите, различна от официалния курс, в първите седмици на годината. По

тази причина, при плащане чрез съобщение, от сметките на потребителите ще се удържа сумата от 1,02 евро.

Община Хасково, чрез „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, е подала всички необходими заявки към оператора на системата за мобилни плащания за актуализация на цената. По-ниската цена за SMS (1,00 евро) ще влезе в сила автоматично веднага щом мобилните оператори осигурят техническа възможност за това, което се очаква да се случи още през месец януари.

Община Хасково няма пряк контрол върху платформите за SMS-разплащания, които се управляват от външни търговски дружества. В тази връзка Община Хасково е осигурила възстановяване на надплатени суми. Гражданите, които изберат да използват SMS-плащане и бъдат таксувани с 1,02 евро,

имат право да поискат възстановяване на разликата от 2 евроцента. Компенсациите ще се изплащат от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. За целта гражданите трябва да представят фактура от мобилния си оператор, в която са отразени SMS-плащанията през изтеклия период.

От общинската администрация препоръчват при възможност да се плаща чрез паркомат. Всички паркомати в град Хасково са настроени и таксуват коректно приетата от Общински съвет по-ниска цена от 1,00 евро.