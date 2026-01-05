От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Община Хасково ще възстановява надвзетите 2 евроцента при паркиране със СМС

Община Хасково информира гражданите и гостите на града, че в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в Република България, са извършени всички необходими превалутирания на местните такси и услуги.
С цел максимално улеснение, Общински съвет – Хасково прие цена за „Синя зона“ в размер на точно 1,00 евро за 1 час, което е по-ниско от преизчислената стойност на досегашната цена (1,02 евро). Към момента е налице техническо несъответствие в системите за разплащане чрез SMS, което засяга мобилните оператори в цялата страна, съобщават от кметството.

 Поради технологични ограничения на национално ниво, мобилните оператори в България не позволяват промяна на цената на SMS-таксите, различна от официалния курс, в първите седмици на годината. По
тази причина, при плащане чрез съобщение, от сметките на потребителите ще се удържа сумата от 1,02 евро.

Община Хасково, чрез „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, е подала всички необходими заявки към оператора на системата за мобилни плащания за актуализация на цената. По-ниската цена за SMS (1,00 евро) ще влезе в сила автоматично веднага щом мобилните оператори осигурят техническа възможност за това, което се очаква да се случи още през месец януари.

Община Хасково няма пряк контрол върху платформите за SMS-разплащания, които се управляват от външни търговски дружества. В тази връзка Община Хасково е осигурила възстановяване на надплатени суми. Гражданите, които изберат да използват SMS-плащане и бъдат таксувани с 1,02 евро,
имат право да поискат възстановяване на разликата от 2 евроцента. Компенсациите ще се изплащат от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. За целта гражданите трябва да представят фактура от мобилния си оператор, в която са отразени SMS-плащанията през изтеклия период.

От общинската администрация препоръчват при възможност да се плаща чрез паркомат. Всички паркомати в град Хасково са настроени и таксуват коректно приетата от Общински съвет по-ниска цена от 1,00 евро.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.
Хасково и Аида от високо.
Хасково и Аида от високо.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Ледената пързалка затваря до петък заради високите температури
Ледената пързалка затваря до петък заради високите температури
преди 39 минути
Блъснаха трима пешеходци в региона по Нова година, единият от тях почина
Блъснаха трима пешеходци в региона по Нова година, единият от тях почина
преди 3 часа
13-годишен подпали къщата на дядо си с пиратки
13-годишен подпали къщата на дядо си с пиратки
преди 3 часа
Пиян клиент измъкна 1000 лева в брой от ръцете на крупие и избяга
Пиян клиент измъкна 1000 лева в брой от ръцете на крупие и избяга
преди 4 часа
Облачно и ветровито през първия понеделник на 2026 година
Облачно и ветровито през първия понеделник на 2026 година
преди 6 часа
Хасковлия: В магазин не ми приеха лева
Хасковлия: В магазин не ми приеха лева
преди 23 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Може ли мисълта да управлява реалността?

Случаен виц

Блъснаха трима пешеходци в региона по Нова година, единият от тях почина
Ледената пързалка затваря до петък заради високите температури

Не е важно откъде тръгват идеите, а докъде стигат. - Жан-Люк Годар

Последни обяви

Случайна рецепта

Шоколадови пастички по руски
Шоколадови пастички по руски

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини