Облачно и ветровито през първия понеделник на 2026 година

Облачно и ветровито ще бъде времето в Хасковска област през първия понеделник на 2026 година. Поривите на вятъра ще достигнат скоост от 40 км в час. За всички общини от Хасковска област, с изключение на Минерални бани, има жълт код за опасно силен вятър. Темпаратурите ще бъдат между 12 и 15 градуса.

Във вторник и сряда ще преобладава облачно време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, минималните - до 10°-12°, максималните - до 16°-18°.

В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици, както и за намалена видимост.