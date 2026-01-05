От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Облачно и ветровито през първия понеделник на 2026 година

Облачно и ветровито ще бъде времето в Хасковска област през първия понеделник на 2026 година. Поривите на вятъра ще достигнат скоост от 40 км в час. За всички общини от Хасковска област, с изключение на Минерални бани, има жълт код за опасно силен вятър. Темпаратурите ще бъдат между 12 и 15 градуса.

Във вторник и сряда ще преобладава облачно време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, минималните - до 10°-12°, максималните - до 16°-18°.

В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици, както и за намалена видимост.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Хасковлия: В магазин не ми приеха лева
Хасковлия: В магазин не ми приеха лева
преди 18 часа
С честване на Рождението на Христо Ботев и освещаване на бойните знамена започват официалните събития за януари
С честване на Рождението на Христо Ботев и освещаване на бойните знамена започват официалните събития за януари
преди 20 часа
Хванаха бус със забранени препарати за растителна защита
Хванаха бус със забранени препарати за растителна защита
преди 22 часа
17 градуса затвориха ледената пързалка
17 градуса затвориха ледената пързалка
преди 1 ден
В третия ден на еврото: Хасковлии пазаруват в лева
В третия ден на еврото: Хасковлии пазаруват в лева
преди 1 ден
Отиде си великият Димитър Пенев
Отиде си великият Димитър Пенев
преди 1 ден

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Може ли мисълта да управлява реалността?

Случаен виц

Хасковлия: В магазин не ми приеха лева

Хората изискват свобода на речта, за да компенсират свободата на мисълта, която избягват. - Сьорен Киркегор

Последни обяви

Случайна рецепта

Пици с рукола, сирене и орехи
Пици с рукола, сирене и орехи

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини