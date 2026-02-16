От х:

Изкърпват дупки по централни булеварди и улици в Хасково, почистиха паднали листа и клони

    Започна изкърпване на дупки по асфалтовата настилка на централни булеварди и улици в Хасково. Дейностите се извършват от служители на общинското предприятие „Екопрогрес“.

    Работата стартира от булевард „България“. В ранния следобед служителите съобщиха, че вече са изкърпили платното край бариерата на Община Хасково, преминали са покрай театъра и са започнали изрязване на компрометираните участъци до Младежкия център. От „Екопрогрес“ заявиха, че дейностите ще обхванат целия булевард, включително и насрещното платно.

    Тази сутрин други екипи на предприятието почистиха листата и клоните, счупени при неделния проливен дъжд и вятър.

    Източник: Haskovo.NET

    • 1
      Ба
      бай Танас общественик
      5 0
      15:38, 16 фев 2026
      Стопли се времето и плъзнаха по кръстовища мнимите просяци, просят по най различен начин и пари вадят ! Като видят преминаваща полицейска кола и се покриват докато опасността премине.
      Отговор
