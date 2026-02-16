От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

БАБХ иззе над 1000 кг стоки от животински произход от микробус

Над 1000 кг стоки от животински произход са иззети при проверка на микробус, влизащ в страната през ГКПП „Капитан Андреево“. Те са конфискувани от инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните, съвместно със служители на Агенция „Митници“, съобщиха от БАБХ.

На 16 февруари на пункта е проверен микробус с българска регистрация. В хода на митническия контрол е установено, че в превозното средство се транспортират стоки от животински произход без необходимите документи. За предприемане на действия по компетентност са уведомени инспектори на БАБХ. При извършената инспекция са установени 910 кг яйца, 110 кг колбаси и 60 кг млечни продукти. Съставен е протокол за изземване.

Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Ученици от ПГДС слушаха лекция в хасковския съд за детското насилие и наказателната отговорност
Ученици от ПГДС слушаха лекция в хасковския съд за детското насилие и наказателната отговорност
преди 1 час
Ледената пързалка в Хасково последно ще работи на 18 февруари
Ледената пързалка в Хасково последно ще работи на 18 февруари
преди 2 часа
Изкърпват дупки по централни булеварди и улици в Хасково, почистиха паднали листа и клони
Изкърпват дупки по централни булеварди и улици в Хасково, почистиха паднали листа и клони
преди 2 часа
Награди за ученици и нов кабинет по БЕЛ за патронния празник на Езиковата гимназия
Награди за ученици и нов кабинет по БЕЛ за патронния празник на Езиковата гимназия
преди 5 часа
ВиК-Хасково призова живеещите на ул. „Георги Китов“ да осигурят достъп до имотите си
ВиК-Хасково призова живеещите на ул. „Георги Китов“ да осигурят достъп до имотите си
преди 6 часа
Хасковски квартали са без вода заради ел. авария
Хасковски квартали са без вода заради ел. авария
преди 7 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Има ли човекът честота и тон?

Случаен виц

Ученици от ПГДС слушаха лекция в хасковския съд за детското насилие и наказателната отговорност

Никога не греши този, който нищо не прави. - Теодор Рузвелт

Последни обяви

Случайна рецепта

Доматена кремсупа
Доматена кремсупа

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини