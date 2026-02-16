БАБХ иззе над 1000 кг стоки от животински произход от микробус

Над 1000 кг стоки от животински произход са иззети при проверка на микробус, влизащ в страната през ГКПП „Капитан Андреево“. Те са конфискувани от инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните, съвместно със служители на Агенция „Митници“, съобщиха от БАБХ.

На 16 февруари на пункта е проверен микробус с българска регистрация. В хода на митническия контрол е установено, че в превозното средство се транспортират стоки от животински произход без необходимите документи. За предприемане на действия по компетентност са уведомени инспектори на БАБХ. При извършената инспекция са установени 910 кг яйца, 110 кг колбаси и 60 кг млечни продукти. Съставен е протокол за изземване. Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени.