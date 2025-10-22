От х:

Конфискуваха 214 кг пилешко месо без документи от автобус

Пилешко месо без документи за произход иззеха при съвместна проверка полицаи и митничари, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Вчера около 13 часа на митнически пункт „Капитан Андреево“ служителите са извършили проверка на влизащ в страната автобус, собственост на кърджалийска фирма. В товарната кола, шофирана от 59-годишен жител на джебелското село Вълкович проверяващите са намерили 21 кашона с пилешко месо с общо тегло 214 кг, за което липсват документи за произход.

Месото е иззето с протокол от служители на БАБХ.

Източник: Haskovo.NET

