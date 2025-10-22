Задържаха двама за кражба на медни проводници от жп линия

Двама пълнолетни са задържани в РУ Димитровград за кражба на медни проводници от жп линия, съобщиха от полицията.

Задържането на двамата от общо тримата извършители станало след сигнал на 20-ти за липсата на 115 метра медни проводници от жп линията Димитровград – село Крум. Полицаите са установили и задържали 43-годишен познайник на полицията и 21-годишен. В действията им е помагал и 17-годишен, всички от Димитровград. Пред служителите те признали действията си и върнали част от откраднатите кабели.