Нови 46 семейства от община Хасково получават еднократна финансова помощ за живородено или осиновено дете

На поредното си заседание Комисия, назначена от кмета на община Хасково, разгледа постъпилите заявленията за получаване на еднократна финансова помощ за живородено или осиновено дете в община Хасково.

Разгледани са нови 58 заявления, съобщиха от общинската администрация. Одобрените за получаване на еднократната помощ са 46. 8 от подадените заявления получават отказ заради несъответствие с Правилника за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете. На 4 семейства е даден 7-дневен срок за отстраняване на нередностите. Техните заявления ще бъдат разгледани на следващото заседание на Комисията.

Документи за кандидатстване за помощта за новородени могат да се подават до 6 месеца от раждане на детето, съгласно изискванията на Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на община Хасково. Документът е публикуван на сайта на Община Хасково ТУК.

Еднократната финансова помощ е в размер на една минимална работна заплата. За 2025 г. тя е 1077 лева. Подпомагането се изплаща по банков път.

От началото на 2025 година до момента са разгледани 208 заявления. Подпомогнати са 184 семейства, отговарящи на изискванията на Правилника, а общата сума на разпределените средства от бюджета на Общината до момента е 194 925 лева.