Два Фолксвагена катастрофираха на улица „Дунав“

    Два „Фолксвагена“ катастрофираха на улица „Дунав“ в Хасково. Инцидентът стана около 9 часа днес край читалище „Проф. д-р Асен Златаров“.

    Двата автомобила са се движели един зад друг в посока улица „Стара планина“. Отпред е бил „Фолксваген Пасат“, управляван от жена. Тя спряла заради колите отпред и в този момент в задната част на колата ѝ се забил „Фолксваген Голф“.

    При инцидента няма пострадали хора, но по колите са нанесени материални щети. На мястото на инцидента имаше пътни полицаи. Двамата водачи са тествани за алкохол, като промили не са отчетени.

    Движението в района беше временно затруднено.

    Източник: Haskovo.NET

