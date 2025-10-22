Пожар избухна в автосервиз в Харманли, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението.

Сигнал за инцидента е бил подаден в 15:38 часа вчера. Тогава е съобщено, че гори автосервиз на фирма „Аутоколор“, намиращ се в двора на бившето Държавно земеделско стопанство (ДЗС).

На място са били изпратени 3 противопожарни автомобила с 9 служители. Пристигналите огнеборци установили, че гори аспирацията на две камери за боядисване.

Унищожени са електромотор на камера за боядисване, но е спасена останалата част от автосервиза и 10 леки автомобила.