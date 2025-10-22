От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Хем близо до София, хем без наем: кой дава работа и квартира в едно?

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

Всеки има поне един роднина или познат, който е тръгнал на гурбет – я за бране на ягоди в Англия, я по ферми в Германия или по строежи в Испания. Мотивът винаги е един и същ: в родното място няма работа, а ако има, заплатата не стига. Цената на живота навън обаче е висока – наемите изяждат половината надница, а семейството остава далеч.

Оказва се, че вече има вариант и на родна територия. Без самолетен билет и живот в чужда държава, където не разбираш езика. Само на 8 километра от София, в с. Равно поле, се набират хора за работа в голям логистичен център. Заплатата е ясна от началото, осигуровките са реални, има ваучери за храна, много бонуси и допълнително здравно осигуряване.

Няма наем, няма грижи!

Истинската изненада обаче идва с безплатното настаняване. Това е и най-големият плюс: разходите за живот буквално падат от плещите ти! Предлага се настаняване в близост от работното място в стаи с по 2, 3 или 4 легла. Във всяка има пералня, печка, хладилник, маса и гардероб за всеки човек, а в сградата има общо помещение с телевизор и интернет. Сметките за ток и вода  също се поемат– фирмата покрива до 80 лв. на месец. Осигурен е и безплатен транспорт до работата и обратно.

Ако се чудиш кой осигурява всичко това, става дума за Лидл България. Наскоро излезе тяхна реклама, в която се казва, че „Lidl плаща наема“. Проверихме и се оказа вярно.

Има бонуси, има и още…

Към офертата за работа вървят и редица придобивки, които не са за подценяване – ваучери за храна до 200 лв. на месец, бонуси за присъствие, бонуси за работа през уикенда и на празници, допълнителен отпуск за рожден ден, подаръци и бонус при раждане на дете и за препоръка на приятел. Компанията осигурява и работно облекло и обувки.

„Ако трябваше да плащам наем в София, нямаше да мога да спестя нищо. Тук обаче работиш, получаваш си заплатата навреме и не мислиш за сметки. За мен това беше шанс да се откъсна от родния си град, без да заминавам чак за чужбина“, казва един от новоназначените служители.

Какво се иска?

В логистичния център на Лидл България в Равно поле пристига и се разпределя стоката за магазините им в половин България, а с разрастването на веригата и по-големите обеми, се търсят още хора.

Свободните позиции са различни – контрольори изходяща стока, електрокаристи, складови служители. Нужно е средно образование и готовност за работа на смени, включително нощни. Опитът в логистиката е плюс, но не е задължителен.

На практика човек може да започне на чисто, без да мисли за квартири, наеми, сметки и път. За много хора от малките градове и села, където липсват стабилни доходи, това изглежда като шанс за свежо начало, а условията си заслужават.

Ако ти звучи като нещо, което би опитал, виж повече за програмата в сайта на: https://jobs.lidl.bg/rabota-v-sklad/nova-rabota-blizo-do-sofia или директно се обади за повече информация на тел. 0876 046 967 - екип „Подбор“.

 

 

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Още новини от Хасково

Два Фолксвагена катастрофираха на улица „Дунав“
Два Фолксвагена катастрофираха на улица „Дунав“
преди 21 минути
Пожар избухна в автосервиз в Харманли
Пожар избухна в автосервиз в Харманли
преди 1 час
Променлива облачност, но по-топло в сряда
Променлива облачност, но по-топло в сряда
преди 1 час
Отстраняват Мюмюн Искендер от длъжността кмет на община Минерални бани
Отстраняват Мюмюн Искендер от длъжността кмет на община Минерални бани
преди 18 часа
Стилиян Язаджиев със злато на международния шампионат на Европейската Вадо-кай Федерация
Стилиян Язаджиев със злато на международния шампионат на Европейската Вадо-кай Федерация
преди 18 часа
Борци от 5 държави излизат на тепиха в Хасково
Борци от 5 държави излизат на тепиха в Хасково
преди 20 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – гост актьорът и режисьор Делян Илиев

Случаен виц

Стилиян Язаджиев със злато на международния шампионат на Европейската Вадо-кай Федерация
Пожар избухна в автосервиз в Харманли

Когато всички знаят, че нещо е невъзможно, идва невежа, който не знае това… и прави откритие. - Алберт Айнщайн

Последни обяви

Случайна рецепта

Кавърма с праз и свинско
Кавърма с праз и свинско

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини