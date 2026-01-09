Още по-достъпно пазаруване в Lidl през януари

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ
Веригата стартира нова кампания с намаления на различни хранителни и нехранителни стоки
Lidl стартира годината с нови промоционални активности на основни за домакинството продукти, в подкрепа на семейния бюджет. До1 февруари, към всичките си актуални промоции, веригата добавя още близо 120 продукта с намалени цени. Кампанията е в продължение на стартиралата още през ноември инициатива за осигуряване на стабилни и достъпни цени в периода на преход към еврото - „До теб във всяка стъпка към еврото“.
Намаления на основни хранителни продукти през януари
Подходът на веригата цели да улесни потребителите в значително по-предизвикателните за семейния бюджет зимни месеци. През януари кампанията включва важни хранителни категории, които формират ежедневния пазар на домакинствата – млечни продукти, месо и колбаси, брашно, варива, печива и други. Намалението обхваща продукти с регулярно потребление, така че клиентите да могат да планират разходите си по-лесно и с по-голяма сигурност. Сред по-изгодните през януари продукти са:
През февруари кампанията продължава с нов набор от над 100 различни продукта.
Седмични акции
Промоционалната кампания се допълва и от седмичните предложения на веригата, които тази седмица включват и XXL разфасовки – формат, създаден с фокус върху по-изгодно семейно пазаруване и по-добра стойност за количество. Така клиентите имат възможност да избират между различни категории и продукти според нуждите на домакинството. Сред тях са:
По този начин Lidl съчетава дългосрочните си ценови инициативи с допълващи седмични предложения с различен продуктов фокус, като осигурява разнообразни възможности за по-изгодно пазаруване.
Lidl Plus – още повече възможности за спестяване
Като допълнителен инструмент за пестене, до 18 януари в приложението е активна Lidl Plus рулетка. При всяка покупка за минимум 5,11 €, потребителите могат да спечелят различни продукти с отстъпка до 50%. Участието в играта дава възможност и за спечелване на един от 26 купона, които дават отстъпка, равна на стойността на последната направена покупка (до 51,13 €/100 лв.). Пълните условия на играта могат да бъдат открити тук.
Паралелно с това, Lidl Plus предлага още над 20 промоции, включително на основни храни. Сред предложенията са портокали с около 50% по-ниска цена - от 1,47 €/2,99лв. за кг на 0,75 €/1,53 лв. за кг, брецел от „Фурната на Lidl“ – от 0.51 €/1 лв. на 0,35 €/0.68 лв., както и свински шницели XXL (4 по 125 г) от 5,11 €/ 9,99 лв. на 4,60 €/9 лв. В допълнение, чрез персонализираните купони в приложението клиентите могат да се възползват от отстъпки и за продукти, които пазаруват регулярно.
С тези последователни действия Лидл България продължава да подкрепя домакинствата с разнообразни промоционални акции, като разширява обхвата на намалените продукти и осигурява предвидимост и сигурност за клиентите си.
Всички продукти и още атрактивни оферти може да откриете на Lidl.bg.