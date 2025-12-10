От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Над 270 български производители представиха продуктите си на фермерските пазари на Lidl през 2025 г.

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

Тази година веригата подкрепи близо 30% повече участници и отбеляза рекорден брой издания на инициативата

Общо 274 български производители от 146 населени места взеха участие в 15-те фермерски пазара на Лидл България през тази година. Това е ръст от 30% в сравнение с предходната 2024 г., когато в инициативата се включват 211 малки производители от 119 населени места.

Поповод15-атасигодишнинаиLidlорганизира15 фермерски пазара,като разшири присъствието си в столицата с три нови локации. Общо 10 пазара се проведоха в София, а 5 – по Черноморието.Всяко издание предложи богато разнообразие от продукти – плодове и зеленчуци, млечни и месни изделия, мед и пчелни продукти, вина, сиропи,занаятчийски стоки и други.

„Всеки един от фермерските пазари тази година е бил посетен от над 3300 души, което показва устойчивия интерес на потребителите към българските продукти с доказан произход и високо качество“, каза Пламен Колев, старши експерт „Акции“ в Лидл България. „Много от новите производители споделят, че още след първото си участие са получили директни заявки от клиенти, запитвания за партньорства и дори покани от магазини, които желаят да предлагат техните изделия. Това показва реалната полза на тази инициатива за малките български производители“,допълни Колев.

Благодарни сме на Лидл България за възможността да участваме с нашия занаятчийски хляб. Фермерските пазари са чудесна възможност да покажем нашите продукти пред повече хора, различни от традиционните ни потребители. На всички малки производители бих казала да не се колебаят да се включат. Участието носи развитие и нови клиенти“, обяснява Цветелина Борчева от пекарна BorChef’s.

Изключително доволен съм – рядко се вижда фермерски пазар с такава организация и отношение към производителите. Всичко беше подготвено професионално. За нас инициативата е страхотен шанс да представим продукцията си и да създадем нови връзки“, коментира Димитър Масларов, производител от с. Михнево.

Фермерските пазари на Lidl са част от последователната политика на компанията в подкрепа на българските производители, за които участието е напълно безплатно. Веригата предоставя своите паркинги за събитията и поема всички разходи по организацията и комуникацията им. От старта на инициативата през 2020 г. насам, пазарите се утвърдиха като важна платформа за представяне на местни продукти с автентичен вкус и високо качество.    

 

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Още новини от Хасково

Такситата в Хасково поскъпват между 30 и 40 на сто след Нова година
Такситата в Хасково поскъпват между 30 и 40 на сто след Нова година
преди 42 минути
10-ият Национален фестивал на коледната и новогодишната песен – „All stars“ ще е от 11 до 14 декември в Хасково
10-ият Национален фестивал на коледната и новогодишната песен – „All stars“ ще е от 11 до 14 декември в Хасково
преди 1 час
Медсестри от Онкоболницата в Хасково на протест заради обидно ниски заплати
Медсестри от Онкоболницата в Хасково на протест заради обидно ниски заплати
преди 4 часа
Пълното обновяване на бул. "Илинден" в Хасково започва с ремонт на ключов водопровод
Пълното обновяване на бул. "Илинден" в Хасково започва с ремонт на ключов водопровод
преди 5 часа
Задържаха двама с чай за пушене в Хасково и Тополовград
Задържаха двама с чай за пушене в Хасково и Тополовград
преди 5 часа
Хванаха двама 16-годишни за фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли
Хванаха двама 16-годишни за фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли
преди 5 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – K.LINA x БРАТЯ АРГИРОВИ - ЗАМИРИСВА НА МОРЕ

Случаен виц

10-ият Национален фестивал на коледната и новогодишната песен – „All stars“ ще е от 11 до 14 декември в Хасково

Видимо, човек трябва да живее твърде дълго за да разбере, че нищо не е разбрал. Ерик Берн

Последни обяви

Случайна рецепта

Печено агнешко бутче на фурна
Печено агнешко бутче на фурна

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини