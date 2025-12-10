10-ият Национален фестивал на коледната и новогодишната песен – „All stars“ ще е от 11 до 14 декември в Хасково. Това съобщиха на пресконференция днес директорът на Младежкия център Катя Демирева и директорът на събитието Елена Шопова, която е и диригент на хор „Орфей“.
Форумът се провежда под патронажа на кмета на община Хасково Станислав Дечев. Включен е в Културния календар на местната администрация за декември и е част от събитията, посветени на 25 години от създаването на Младежки център. Средствата за фестивала са от Министерството на културата и с финансовата подкрепа на Община Хасково.
Във фестивала ще участват предимно детски хорове, най-добрите, които са участвали в предишните издания. „Настина сме събрали звездите на детското хорово изкуство. Това са хор „Детска китка“ от Пловдив, „Добри Христов“ от Варна, „Милка Стоева“ от Бургас и „Бодра песен“ от Шумен, както и хасковския детски хор „Орфей“", каза Елена Шопова.
Фестивалът ще започне в четвъртък с празнично шествие от Бизнес център 1 до Младежкия център, където ще бъде открита една ретроспективна изложба за 10-те години, в които съществува фестивалът.
По-късно започва първият фестивален концерт. Организирани са общо 8 концерта. Форумът ще бъде закрит с мащабен концерт в читалище „Заря“, като на сцената ще излязат над 250 хористи от петте хора, включително специалните гости – оркестърът Младежка филхармония София. На закриването ще прозвучат по-голямата част от песните, които през изминалите 10 години са печелили или наградата на хоровите диригенти, или наградата на публиката. Някои от песните са със специалния аранжимент на диригента на оркестъра маестро Славил Димитров, а други са изпратени като оркестрации от самите композитори още при създаването на песните за хасковския фестивал. Цялата програма може да видите в снимките а повече информация – във видеото към статията.
Гост ще бъде Хайгашод Агасян – български композитор, инструменталист, поет и певец от арменски произход.
„За мое щастие, през тези 10 години този фестивал наистина стана част от живота на хората, които харесват хоровото изкуство в нашия град“, каза диригентът Елена Шопова.
X НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА КОЛЕДНАТА И НОВОГОДИШНАТА ПЕСЕН – „All stars” от 11 – 14 декември 2025 Хасково
ПРОГРАМА
11 декември – четвъртък
16:30 – шествие на участниците с духов оркестър от Бизнесцентър1 до Мл. център;
17:30 - Откриване на фотоизложба „Първите 10” – фоайе Младежки център;
18:00 – Тържествено откриване на фестивала I фестивален концерт с участието на:
• детски „Орфей” при Младежки център - Хасково,
• хор „Бодра песен” при ЦПЛР – ОДК „Ат. Стоянов” – Шумен;
• детски хор „Добри Христов” ЦПЛР – ОДК - Варна
12 декември– петък
13:00ч. – 14:00ч. – изнесена сцена в ЕГ „Проф. Д-р А. Златаров” и СУ „Св. Паисий Хилендарски” с участието на детски хорове;
12 декември– петък - Концертна зала, Младежки център
18:00 - II фестивален концерт с участието на:
• сборна младежка формация при ЦПЛР – ОДК – Пловдив,
• детски хор „Милка Стоева” при ММЦ – Бургас;
• смесен хор „Родна песен” при ОНЧ „Заря – 1858” – Хасково;
• хор „Детска китка” при ЦПЛР – ОДК – Пловдив;
• смесен хор „Железни струни” при НЧ „Развитие – 1869” - Разград
13 декември – събота – НЧ „Проф. Асен Златаров”
11:00 – 12:00 – изнесена сцена – матине в с участието на:
• сборна младежка формация при ЦПЛР – ОДК – Пловдив;
• смесен хор „Железни струни” при НЧ „Развитие – 1869” – Разград
13 декември – събота – Концертна зала, Младежки център
11:30 ч. – III фестивален концерт и представяне на сборника “Коледен дар” на Х. Агасян с участието на:
• Хайгашод Агасян, ВФ “Морски песъчинки” - Бургас и „Арт войс център” – Пловдив
13 декември – събота – OНЧ „Заря - 1858”
18:00ч. –- IV фестивален концерт „ All stars” с участието на :
• детски „Орфей” при Младежки център - Хасково,
• хор „Бодра песен” при ЦПЛР – ОДК „Ат. Стоянов” – Шумен;
• детски хор „Добри Христов” ЦПЛР – ОДК - Варна
• детски хор „Милка Стоева” при ММЦ – Бургас;
• хор „Детска китка” при ЦПЛР – ОДК – Пловдив;
• Младежка филхармония „София” при НМУ „Л. Пипков” - София
14 декември – неделя
11:00 – V фестивален концерт „С песни край елхата”
Участват: всички хорове