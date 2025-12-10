10-ият Национален фестивал на коледната и новогодишната песен – „All stars“ ще е от 11 до 14 декември в Хасково. Това съобщиха на пресконференция днес директорът на Младежкия център Катя Демирева и директорът на събитието Елена Шопова, която е и диригент на хор „Орфей“.

Форумът се провежда под патронажа на кмета на община Хасково Станислав Дечев. Включен е в Културния календар на местната администрация за декември и е част от събитията, посветени на 25 години от създаването на Младежки център. Средствата за фестивала са от Министерството на културата и с финансовата подкрепа на Община Хасково.

Във фестивала ще участват предимно детски хорове, най-добрите, които са участвали в предишните издания. „Настина сме събрали звездите на детското хорово изкуство. Това са хор „Детска китка“ от Пловдив, „Добри Христов“ от Варна, „Милка Стоева“ от Бургас и „Бодра песен“ от Шумен, както и хасковския детски хор „Орфей“", каза Елена Шопова.

Фестивалът ще започне в четвъртък с празнично шествие от Бизнес център 1 до Младежкия център, където ще бъде открита една ретроспективна изложба за 10-те години, в които съществува фестивалът.

По-късно започва първият фестивален концерт. Организирани са общо 8 концерта. Форумът ще бъде закрит с мащабен концерт в читалище „Заря“, като на сцената ще излязат над 250 хористи от петте хора, включително специалните гости – оркестърът Младежка филхармония София. На закриването ще прозвучат по-голямата част от песните, които през изминалите 10 години са печелили или наградата на хоровите диригенти, или наградата на публиката. Някои от песните са със специалния аранжимент на диригента на оркестъра маестро Славил Димитров, а други са изпратени като оркестрации от самите композитори още при създаването на песните за хасковския фестивал. Цялата програма може да видите в снимките а повече информация – във видеото към статията.

Гост ще бъде Хайгашод Агасян – български композитор, инструменталист, поет и певец от арменски произход.

„За мое щастие, през тези 10 години този фестивал наистина стана част от живота на хората, които харесват хоровото изкуство в нашия град“, каза диригентът Елена Шопова.