Медсестри от Онкоболницата в Хасково на протест заради обидно ниски заплати

Медицински сестри от Онкоболницата в Хасково излязоха на протест заради обидно ниски заплати.

Малко след 11 часа недоволството си изразиха около 20 жени, сред които лаборанти, финансисти.

Основната брутна работна заплата е 1259 лева, а чистата няма и 1000 лева.

„Просто сме уморени, обезверени, унижени. Толкова години сме в системата, животът си дадохме за болницата и за болните. Просто това унижение не може да продължава повече така. Идваме с отчаяние на работа“, каза медицинската сестра Диляна Коларова, която има 30-годишен стаж. Категорична е, че всеки работен ден при тях е натоварено, като лекуват онкоболни хора от цялата Хасковска област.

„Ние не искаме висока заплата, а нормална достойна заплата“, коментира тя.

„Всичко расте, всичко се покачва, а ние сме с едни мижави заплати“, каза нейна колежка. Според нея достойното увеличение е това, което е било предложено първоначално, но отпаднало, а именно 1550 евро.

„Аз съм млад специалист. Мисля, един продава в хранителен магазин взима повече от мен, при положение, че съм вложила време, усилия да завърша висше образование. За мен това е подигравка“, каза Ваня Георгиева, която от 5 години работи в онкоболницата. Тя е категорична, че да си медицинска сестра и да помагаш на хората е призвание. Сподели, че милосърдието на пациентите я мотивира да остане да практикува професията, въпреки ниското заплащане.

Подобни протести на здравни работници имаше и в други градове на страната.