От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

4 °C

Медсестри от Онкоболницата в Хасково на протест заради обидно ниски заплати

Изображение 1 от 9
Покажи в галерия

    Медицински сестри от Онкоболницата в Хасково излязоха на протест заради обидно ниски заплати.

    Малко след 11 часа недоволството си изразиха около 20 жени, сред които лаборанти, финансисти.

    Основната брутна работна заплата е 1259 лева, а чистата няма и 1000 лева.

    „Просто сме уморени, обезверени, унижени. Толкова години сме в системата, животът си дадохме за болницата и за болните. Просто това унижение не може да продължава повече така. Идваме с отчаяние на работа“, каза медицинската сестра Диляна Коларова, която има 30-годишен стаж. Категорична е, че всеки работен ден при тях е натоварено, като лекуват онкоболни хора от цялата Хасковска област.

    „Ние не искаме висока заплата, а нормална достойна заплата“, коментира тя.

    „Всичко расте, всичко се покачва, а ние сме с едни мижави заплати“, каза нейна колежка. Според нея достойното увеличение е това, което е било предложено първоначално, но отпаднало, а именно 1550 евро.

    „Аз съм млад специалист. Мисля, един продава в хранителен магазин взима повече от мен, при положение, че съм вложила време, усилия да завърша висше образование. За мен това е подигравка“, каза Ваня Георгиева, която от 5 години работи в онкоболницата. Тя е категорична, че да си медицинска сестра и да помагаш на хората е призвание. Сподели, че милосърдието на пациентите я мотивира да остане да практикува професията, въпреки ниското заплащане.

    Подобни протести на здравни работници имаше и в други градове на страната.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Пълното обновяване на бул. "Илинден" в Хасково започва с ремонт на ключов водопровод
    Пълното обновяване на бул. "Илинден" в Хасково започва с ремонт на ключов водопровод
    преди 2 часа
    Задържаха двама с чай за пушене в Хасково и Тополовград
    Задържаха двама с чай за пушене в Хасково и Тополовград
    преди 2 часа
    Хванаха двама 16-годишни за фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли
    Хванаха двама 16-годишни за фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли
    преди 3 часа
    Сръбски тираджия удари полицай, хванаха пиян зад волана в Хасково
    Сръбски тираджия удари полицай, хванаха пиян зад волана в Хасково
    преди 3 часа
    Два камиона се сблъскаха на АМ „Марица“ в километрична опашка преди границата с Турция
    Два камиона се сблъскаха на АМ „Марица“ в километрична опашка преди границата с Турция
    преди 3 часа
    Фондация ХАЛО с първо място в Годишните национални награди за социални иновации
    Фондация ХАЛО с първо място в Годишните национални награди за социални иновации
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Любо Киров, Жени Лечева & Иван Лечев - Пак с теб

    Случаен виц

    Пълното обновяване на бул. "Илинден" в Хасково започва с ремонт на ключов водопровод

    Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сладкиш негърче
    Сладкиш негърче

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини