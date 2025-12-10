От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

Фондация ХАЛО с първо място в Годишните национални награди за социални иновации

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Фондация ХАЛО беше отличена с първо място в Годишните национални награди за социални иновации, организирани от Министерството на труда и социалната политика. Отличието е в категория „Социални иновации, свързани със социалното включване“ и признава достиженията на Програмата за граждански бюджети, реализирана в малки и селски общности в община Хасково.

    Програмата въвежда практиката на гражданско участие в бюджетиране в контекст, в който подобни механизми рядко са прилагани. Моделът ангажира местните жители и ученици в процесите на идентифициране на нуждите на общността, разработване на решения и прозрачно финансиране на избрани инициативи. Подходът насърчава споделената отговорност, гражданската активност и повишава доверието между институции и местни хора.

    От старта си през 2021 г. до 2025 г. Програмата за граждански бюджети реализира над 15 общностни проекта, включващи подобряване на физическата среда, създаване на пространства за културни дейности, социални инициативи, спорт, както и ученически проекти в селските училища. Обхватът ѝ разширява участниците – от жители и кметове на населени места, до ученици, учители и местни организации.

    Отличаването с първо място от Министерството на труда и социалната политика подчертава устойчивия характер на програмата и нейната значимост като модел, който може да бъде прилаган и в други общини в страната. Инициативата доказва, че механизмите за пряко гражданско участие могат да бъдат работещ инструмент за социално включване, развитие на местни лидери и активиране на общности в по-слабо населени райони.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Задържаха двама с чай за пушене в Хасково и Тополовград
    Задържаха двама с чай за пушене в Хасково и Тополовград
    преди 1 минута
    Хванаха двама 16-годишни за фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли
    Хванаха двама 16-годишни за фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли
    преди 9 минути
    Сръбски тираджия удари полицай, хванаха пиян зад волана в Хасково
    Сръбски тираджия удари полицай, хванаха пиян зад волана в Хасково
    преди 18 минути
    Два камиона се сблъскаха на АМ „Марица“ в километрична опашка преди границата с Турция
    Два камиона се сблъскаха на АМ „Марица“ в километрична опашка преди границата с Турция
    преди 44 минути
    Предимно облачно време без дъжд, но със сравнително високи стойности
    Предимно облачно време без дъжд, но със сравнително високи стойности
    преди 2 часа
    Протест „Не на омразата“ се проведе в Хасково, огласен от патриотични песни
    Протест „Не на омразата“ се проведе в Хасково, огласен от патриотични песни
    преди 15 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Disturbed - The Sound Of Silence

    Случаен виц

    Предимно облачно време без дъжд, но със сравнително високи стойности
    Хванаха двама 16-годишни за фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

    Получавате от живота това, за което ви стига куража да си поискате. - Опра Уинфри

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Спанак с кедрови ядки
    Спанак с кедрови ядки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини