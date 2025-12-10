Фондация ХАЛО с първо място в Годишните национални награди за социални иновации

Фондация ХАЛО беше отличена с първо място в Годишните национални награди за социални иновации, организирани от Министерството на труда и социалната политика. Отличието е в категория „Социални иновации, свързани със социалното включване“ и признава достиженията на Програмата за граждански бюджети, реализирана в малки и селски общности в община Хасково.

Програмата въвежда практиката на гражданско участие в бюджетиране в контекст, в който подобни механизми рядко са прилагани. Моделът ангажира местните жители и ученици в процесите на идентифициране на нуждите на общността, разработване на решения и прозрачно финансиране на избрани инициативи. Подходът насърчава споделената отговорност, гражданската активност и повишава доверието между институции и местни хора.

От старта си през 2021 г. до 2025 г. Програмата за граждански бюджети реализира над 15 общностни проекта, включващи подобряване на физическата среда, създаване на пространства за културни дейности, социални инициативи, спорт, както и ученически проекти в селските училища. Обхватът ѝ разширява участниците – от жители и кметове на населени места, до ученици, учители и местни организации.

Отличаването с първо място от Министерството на труда и социалната политика подчертава устойчивия характер на програмата и нейната значимост като модел, който може да бъде прилаган и в други общини в страната. Инициативата доказва, че механизмите за пряко гражданско участие могат да бъдат работещ инструмент за социално включване, развитие на местни лидери и активиране на общности в по-слабо населени райони.