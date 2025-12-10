От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

4 °C

Хванаха двама 16-годишни за фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

Двама непълнолетни са установени в подаване на фалшив сигнал за поставено взривно устройство в Харманли, съобщиха от полицията.

Вчера в 13:02 часа на спешния телефон е постъпило обаждане за поставена бомба зад парното помещение на полицейското управление. Незабавно районът е бил отцепен и са извършени комплекс от проверки и действия по установяване ползвателя на телефона. Изяснено е, че собственик на мобилния телефон е 16-годишен, а негов връстник и съученик е подал неверния сигнал.

Случаят е докладван на дежурен прокурор и е образувана полицейска преписка. Материалите по нея ще бъдат докладвани на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Харманли. На непълнолетните са съставени актове по Закона за националната система за спешни повиквания.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Медсестри от Онкоболницата в Хасково на протест заради обидно ниски заплати
Медсестри от Онкоболницата в Хасково на протест заради обидно ниски заплати
преди 1 час
Пълното обновяване на бул. "Илинден" в Хасково започва с ремонт на ключов водопровод
Пълното обновяване на бул. "Илинден" в Хасково започва с ремонт на ключов водопровод
преди 2 часа
Задържаха двама с чай за пушене в Хасково и Тополовград
Задържаха двама с чай за пушене в Хасково и Тополовград
преди 2 часа
Сръбски тираджия удари полицай, хванаха пиян зад волана в Хасково
Сръбски тираджия удари полицай, хванаха пиян зад волана в Хасково
преди 3 часа
Два камиона се сблъскаха на АМ „Марица“ в километрична опашка преди границата с Турция
Два камиона се сблъскаха на АМ „Марица“ в километрична опашка преди границата с Турция
преди 3 часа
Фондация ХАЛО с първо място в Годишните национални награди за социални иновации
Фондация ХАЛО с първо място в Годишните национални награди за социални иновации
преди 4 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Египет: Животът след живота

Случаен виц

Фондация ХАЛО с първо място в Годишните национални награди за социални иновации
Сръбски тираджия удари полицай, хванаха пиян зад волана в Хасково

Опит – това е името, което даваме на своите грешки. - Оскар Уайлд

Последни обяви

Случайна рецепта

Баница със сирене и яйца
Баница със сирене и яйца

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини