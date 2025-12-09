От х:

Протест „Не на омразата“ се проведе в Хасково, огласен от патриотични песни

    Протест под мотото „Не на омразата“ се проведе в Хасково тази вечер. На площад „Свобода“ излязоха много хора. Голяма част от тях държаха плакати с лозунги. Малцина се съгласиха да коментират недоволството по същество.

    Повечето единствено казваха: „Не на омразата“, без да конкретизират какво имат предвид. Част от младежите развяха флагове, но дори не отговориха чии са те. Един от мъжете пък коментира, че излязъл на разходка, видял „калабалъка“ и спрял. Кратки изявления може да чуете във видеото към статията.

    Сред присъстващите на площада бяха депутатът от ДПС – Ново начало Станислав Атанасов, заместник-кметът на община Хасково Танер Емин, бившият областен управител на Хасково Мехмед Атаман, заместник-председателят на Общински съвет Хасково Йозджан Мехмед, общинският съветник Шенол Вели.

    Основен оратор в протеста бе актьорът Стефан Цирков, който говореше на микрофон. „Не съм си представял, че 35 години след настъпването на демократичните промени, отново ще сме по площадите, за да защитаваме демокрацията и свободата на България, защото точно свободата и демокрацията са застрашени днес, застрашено е и нашето европейско бъдеще. Искат да взривят пътя ни към еврозоната в последните дни преди навлизането на еврото. Защо? Защото тогава шарлатаните няма да могат да крият пачки, защото всички техни схеми ще секнат след Нова година. Затова със зъби и нокти ще се опитат да провалят не мен или вас, искат да провалят България“, каза актьорът и отправи въпрос към множеството дали ще позволят това. В този момент се чу: „Не на омразата“ – думи, които преди няколко дни произнесе в парламента лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски след словесна престрелка с Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Хората казват, че се опасяват напрежението от политическата сцена да не се пренесе в ежедневието им, да рефлектира върху толерантните етически отношения и да доведе до дестабилизация и хаос и затова застават зад искания за стабилно държавно управление, което решава проблеми.

    Самият протест в Хасково започна с химна на Република България и през по-голямата част звучаха български и патриотични песни, сред които „Една българска роза“, „Моя страна, моя България“. Някои от присъстващите дори определиха днешното мероприятие не като протест, а по-скоро като музикална програма.

    Митингът бе охраняван от много полицаи, които не допускаха скандиращите да доближат сградата на Областна администрация – Хасково.
     

    Източник: Haskovo.NET

