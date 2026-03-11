От х:

Календар

Предварително попълнените данъчни декларации вече са достъпни онлайн

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги на НАП, съобщиха от офиса на Приходната агенция в Хасково.

Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения; граждански договори (хонорари); от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците на които са юридически лица; доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“; данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Информацията за получените доходи е отразена в левове в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубрика „Подоходни данъци“ в Портала за електронни услуги на приходната агенция.

Преди да потвърдят предварително попълнената декларация е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят и/или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат.

Обръщаме внимание, че при задължение за подаване на данъчна декларация, например за деклариране на получени хонорари, доходи от наем, при заявяване на данъчни облекчения и други, е необходимо да се обявяват и доходите от трудови правоотношения, ако има такива. Те се вписват в Приложение №1 „Доходи от трудови правоотношения“. Данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2025 г., приключва на 30 април.

Подалите годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 255,65 евро/500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и внесат целия размер на данъка за довнасяне до края на март. Дължимият данък за довнасяне или надвнесения данък се заплаща, съответно възстановява в евро.

Информация за доходи от трудови и/или нетрудови правоотношения, от наем, от награди и други доходи, които са платени от юридически лица, е достъпна и в електронната услуга „Предоставяне на справка за изплатени доходи на физически лица №2687“с КЕП или ПИК.

Допълнителна информация за декларирането на доходите може да видите в подкаста по темата в YouTube канала на приходната агенция или да получите на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.

Източник: Haskovo.NET

Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково и Аида от високо.

Още новини от Хасково

Минимум 10 г. затвор за Петя Даймянова за съучастие в отвличане на млада жена
преди 2 часа
Системата на турските пунктове се срина, опашки от тирове до 15 км на границата
преди 5 часа
Ученици от Езиковата гимназия представиха хидравлични машини и зелени идеи
преди 7 часа
Задържаха петима за притежание на наркотици в Хасково и Свиленград
преди 7 часа
Измамиха 57-годишна жена с 9600 евро през мобилно приложение
преди 8 часа
Приспаха куче, след като петима тийнейджъри го пребиха
преди 9 часа

Музика – Mihaela Marinova x TINO - Ако можех

Кисело зеле с наденица

