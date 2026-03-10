От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

5 °C

Арестуваха дрогиран шофьор в Хасково

Автопатрул е спрял за проверка лек автомобил "Алфа Ромео" в понеделник, съобщиха от МВР. Зад волана на "Алфа Ромео" бил 22-годишният собственик на автомобила от Хасково.

При извършен тест с техническо средство за употреба на наркотични вещества е установено, че той управлява след употреба на амфетамин и метамфетамин. Отказал кръвна проба за химически анализ.

В дома на водача е извършена проверка, като забранени вещества и субстанции не са открити. По случая е образувано бързо производство. Младежът е задържан в ареста до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.
Хасково и Аида от високо.
Хасково и Аида от високо.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Започнаха номинациите за награди в сферата на образованието и културата
Започнаха номинациите за награди в сферата на образованието и културата
преди 5 часа
Гимназисти от Хасково редиха пъзели в Деня на отворените врати в Регионалния център на УНСС
Гимназисти от Хасково редиха пъзели в Деня на отворените врати в Регионалния център на УНСС
преди 5 часа
Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато
Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато
преди 6 часа
Четири златни отличия за Ивон Иванова от международна танцова олимпиада
Четири златни отличия за Ивон Иванова от международна танцова олимпиада
преди 6 часа
Хванаха две млади жени от Иран с подправени френски паспорти
Хванаха две млади жени от Иран с подправени френски паспорти
преди 7 часа
Временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи
Временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи
преди 7 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Mihaela Fileva - Santa Tell Me

Случаен виц

Марина Ташева и Хасан Бекир са новите заместник областни управители на Хасково
Четири златни отличия за Ивон Иванова от международна танцова олимпиада

Понякога седя и си мисля... а понякога просто си седя. - Мечо Пух

Последни обяви

Случайна рецепта

Гъбена чорба със сметана
Гъбена чорба със сметана

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини