Арестуваха дрогиран шофьор в Хасково

Автопатрул е спрял за проверка лек автомобил "Алфа Ромео" в понеделник, съобщиха от МВР. Зад волана на "Алфа Ромео" бил 22-годишният собственик на автомобила от Хасково.

При извършен тест с техническо средство за употреба на наркотични вещества е установено, че той управлява след употреба на амфетамин и метамфетамин. Отказал кръвна проба за химически анализ.

В дома на водача е извършена проверка, като забранени вещества и субстанции не са открити. По случая е образувано бързо производство. Младежът е задържан в ареста до 24 часа.