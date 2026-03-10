От х:

Календар

Хванаха две млади жени от Иран с подправени френски паспорти

Районната прокуратура в Хасково привлече като обвиняеми по две бързи производства две ирански гражданки на 18 и 19 години. Двете съзнателно са използвали преправен официален документ с чужда самоличност. Представените от двете ирански момичета паспорти са пили преправени френски документи за самоличност.

На 9 март 2026 г., около 2 часа, на ГКПП „Капитан Андреево“ за влизане от Турция в
България пристигнал автобус,  марка „Мерцедес“, с български регистрационен номер.
Той се движел по редовната линия Истанбул-София.

В него се намирали и двете ирански гражданки. При извършената проверка на документите на пътниците в автобуса, дежурният граничен полицай при ГПУ-Свиленград установил, че всяка една от тях представила преправен френски задгранични паспорт, за да влезе в страната.
Двете ирански гражданки са настанени в Специален дом за временно настаняване на
чужденци. По бързите производства се извършват действия по разследването.

Източник: Haskovo.NET

Започнаха номинациите за награди в сферата на образованието и културата
преди 5 часа
Гимназисти от Хасково редиха пъзели в Деня на отворените врати в Регионалния център на УНСС
преди 5 часа
Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато
преди 6 часа
Четири златни отличия за Ивон Иванова от международна танцова олимпиада
преди 6 часа
Временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи
преди 7 часа
Задръстена шахта и огромни дупки превръщат преминаването по ул. „Пловдивска“ в родео
преди 10 часа

