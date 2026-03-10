Хванаха две млади жени от Иран с подправени френски паспорти

Районната прокуратура в Хасково привлече като обвиняеми по две бързи производства две ирански гражданки на 18 и 19 години. Двете съзнателно са използвали преправен официален документ с чужда самоличност. Представените от двете ирански момичета паспорти са пили преправени френски документи за самоличност.

На 9 март 2026 г., около 2 часа, на ГКПП „Капитан Андреево“ за влизане от Турция в

България пристигнал автобус, марка „Мерцедес“, с български регистрационен номер.

Той се движел по редовната линия Истанбул-София.

В него се намирали и двете ирански гражданки. При извършената проверка на документите на пътниците в автобуса, дежурният граничен полицай при ГПУ-Свиленград установил, че всяка една от тях представила преправен френски задгранични паспорт, за да влезе в страната.

Двете ирански гражданки са настанени в Специален дом за временно настаняване на

чужденци. По бързите производства се извършват действия по разследването.