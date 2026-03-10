От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

5 °C

Започнаха номинациите за награди в сферата на образованието и културата

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Община Хасково напомня, че мотивирани предложения за номинации за присъждане на отличията „За заслуги към образованието и културното дело“ през 2026 г., се приемат в срок до 16.03.2026 г. Тези отличия се връчват за постижения в областта на образованието и културата през предходната година. Всички номинации по категории, придружени с документи /награди, грамоти, отличия, препоръки, анкети, независими оценки и други/ и биографични данни се приемат в срок до 16.03.2026 г.

    Предложенията следва да са изготвени:

     – за учителите – от педагогическите съвети на училищата, от граждански и професионални сдружения и инициативни комитети;

     – за културните деятели – от професионални колективи, от граждански и професионални сдружения и инициативни комитети

    Наградата „Ученик на годината“ в системата на училищното образование в Община Хасково се присъжда на ученици с високи постижения в областта на науката, изкуствата и спорта за периода от месец май на предходната година до момента на номинацията. Предложенията за номинации във връзка със Статут на наградата „Ученик на годината“ се изготвят от училищните директори след решение на педагогическия съвет в срок до 18.05.2026 г.

    Предложенията се подават в деловодството на Община Хасково и/или на ел. поща: delovodstvo@haskovo.bg

    Повече информация за условията и критериите за номиниране може да намерите ТУК.

    И още един важен срок:

    До 24.03.2026 г. културните институти/организации могат да подават своите предложения за членове в състава на Експертната комисия, за определяне на отличията в областта на културата.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Гимназисти от Хасково редиха пъзели в Деня на отворените врати в Регионалния център на УНСС
    Гимназисти от Хасково редиха пъзели в Деня на отворените врати в Регионалния център на УНСС
    преди 6 часа
    Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато
    Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато
    преди 6 часа
    Четири златни отличия за Ивон Иванова от международна танцова олимпиада
    Четири златни отличия за Ивон Иванова от международна танцова олимпиада
    преди 6 часа
    Хванаха две млади жени от Иран с подправени френски паспорти
    Хванаха две млади жени от Иран с подправени френски паспорти
    преди 7 часа
    Временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи
    Временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи
    преди 7 часа
    Задръстена шахта и огромни дупки превръщат преминаването по ул. „Пловдивска“ в родео
    Задръстена шахта и огромни дупки превръщат преминаването по ул. „Пловдивска“ в родео
    преди 10 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – ANDREA BOCELLI & KAROL G - VIVO POR ELLA

    Случаен виц

    Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато

    Ние не спираме да играем, защото сме остарели, а остаряваме, защото спираме да играем. Джордж Бърнард Шоу

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Шоколадов трюфел
    Шоколадов трюфел

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини