Започнаха номинациите за награди в сферата на образованието и културата

Община Хасково напомня, че мотивирани предложения за номинации за присъждане на отличията „За заслуги към образованието и културното дело“ през 2026 г., се приемат в срок до 16.03.2026 г. Тези отличия се връчват за постижения в областта на образованието и културата през предходната година. Всички номинации по категории, придружени с документи /награди, грамоти, отличия, препоръки, анкети, независими оценки и други/ и биографични данни се приемат в срок до 16.03.2026 г.

Предложенията следва да са изготвени:

– за учителите – от педагогическите съвети на училищата, от граждански и професионални сдружения и инициативни комитети;

– за културните деятели – от професионални колективи, от граждански и професионални сдружения и инициативни комитети

Наградата „Ученик на годината“ в системата на училищното образование в Община Хасково се присъжда на ученици с високи постижения в областта на науката, изкуствата и спорта за периода от месец май на предходната година до момента на номинацията. Предложенията за номинации във връзка със Статут на наградата „Ученик на годината“ се изготвят от училищните директори след решение на педагогическия съвет в срок до 18.05.2026 г.

Предложенията се подават в деловодството на Община Хасково и/или на ел. поща: delovodstvo@haskovo.bg

Повече информация за условията и критериите за номиниране може да намерите ТУК.

И още един важен срок:

До 24.03.2026 г. културните институти/организации могат да подават своите предложения за членове в състава на Експертната комисия, за определяне на отличията в областта на културата.