Ученици от Езиковата гимназия представиха хидравлични машини и зелени идеи

Фоайето на втория етаж в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково се превърна в същинска физична лаборатория. Инициативата е част от Седмицата на природните науки и Деня на физиката, като същевременно е посветена на 55-годишния юбилей на гимназията. За реализирането на експериментите съдействаха учителките по физика Йорданка Бойчева и Румяна Маринова.
Гимназистите демонстрираха методи за пестене на енергия, концепции за нулев отпадък и интересни опити с подръчни материали. Акцент в представянето беше хидравличен кран, изработен от картон и дървени клечки. Той работи на принципа на Закона на Паскал, според който външното налягане, приложено върху течност, се разпространява равномерно във всички посоки. Импровизираната машина се задвижва от спринцовки с оцветена вода, а с помощта на макета учениците успешно преместиха шоколадов бонбон.
Гимназистите припомниха и Закона на Архимед, демонстрирайки кога едно тяло потъва и кога плава. Чрез добавяне на сол във вода те увеличиха нейната плътност, при което потопеното яйце изплува на повърхността.
На друга маса беше показана имитация на „лава лампа“. При взаимодействието на ефервесцентна таблетка (аспирин) с вода се отделя газ, чиито мехурчета увличат оцветена вода през слой олио, създавайки ефектен визуален процес.
Интерес предизвика и класическият опит с варено яйце и бутилка. След като в стъкления съд бе поставена запалена хартия, яйцето беше засмукано вътре. Процесът се дължи на разликата в налягането – след изгасването на пламъка въздухът в бутилката се охлажда и свива, а външното атмосферно налягане притиска яйцето навътре.