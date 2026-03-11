Ученици от Езиковата гимназия представиха хидравлични машини и зелени идеи

Фоайето на втория етаж в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково се превърна в същинска физична лаборатория. Инициативата е част от Седмицата на природните науки и Деня на физиката, като същевременно е посветена на 55-годишния юбилей на гимназията. За реализирането на експериментите съдействаха учителките по физика Йорданка Бойчева и Румяна Маринова.

Гимназистите демонстрираха методи за пестене на енергия, концепции за нулев отпадък и интересни опити с подръчни материали. Акцент в представянето беше хидравличен кран, изработен от картон и дървени клечки. Той работи на принципа на Закона на Паскал, според който външното налягане, приложено върху течност, се разпространява равномерно във всички посоки. Импровизираната машина се задвижва от спринцовки с оцветена вода, а с помощта на макета учениците успешно преместиха шоколадов бонбон.