Стил и разкош от епохата на Гетсби на фашинга на Езиковата гимназия в Хасково

Стил и разкош от епохата на Гетсби обхвана фашинга на Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково. Парадът започна пред театър „Иван Димов“, където обикновено е сборният пункт. Гимназистите бяха облечени в елегантни облекла с блясък и финес – акценти като пера, перли, камъни, пайети, класически костюми и рокли.

Последваха изпълнения на Можоретен състав към Младежки център Хасково под съпровода на Духов оркестър Хасково. Избраните за принц и принцеса Мартин Бъчваров и Хелена Стойкова от 11а клас поведоха пъстро шествие, което премина по пешеходната зона и стигна до часовниковата кула „1000 години Хасково“. Там ги очакваха рокери с мотори, които с клаксони огласиха булевард „Раковски“, който временно бе ограничен от полицаи за преминаване на автомобили. Множеството се отправи към Езиковата гимназия, където се очаква една елегантна, бляскава и незабравима вечер, изпълнена със стил, настроение и много емоции. За доброто настроение на празника ще се погрижи българската поп-фолк певица Киара.