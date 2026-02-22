Един загинал и двама ранени при катастрофа край Хасково

Един човек е загинал, а двама души са ранени при катастрофа край Хасково. Инцидентът стана около 17:30 часа тази вечер на км 32 на автомагистрала „Марица“ в Хасковска област, в района на река Банска.

Те са пътували в лек автомобил ВМВ в посока от Хасково към Пловдив. Колата е излязла от пътя, разбила е мантинелата, като вероятно се е преобърнала няколко пъти и се е озовала по таван в крайпътна нива.

Колата е смачкана до неузнаваемост, като тримата пътници са открити извън нея, в периметър на 5-10 метра. Един от тях е загинал на място, а двама са откарани с линейка в хасковската болница.

Предстои изясняване причината за тежката катастрофа.