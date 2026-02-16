Три коли катастрофираха край парка над ДНА в Хасково. Инцидентът стана малко след 8 часа тази сутрин.

Автомобилите са се движели по нагорнището на улица „Булаир“. Отпред е бил „Фолксваген“, след него такси „Дачия“, а отзад пикап „Мерцедес“. И трите превозни средства да били управлявани от мъже.

Шофьорът на първата кола заяви, че е спрял за кратко на улицата, тъй като пред него имало две коли, едната завивала наляво към паркинга на блока. В този момент зад него спряло таксито, което било ударено от идващия отзад „Мерцедес“. При тласъка, жълтата кола ударила „Фолксвагена“.

При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са материални щети по автомобилите.

На мястото на произшествието дойдоха пътни полицаи за изясняване на случая. Движението на коли в района беше временно затруднено.