Три коли катастрофираха край парка над ДНА в Хасково

    Три коли катастрофираха край парка над ДНА в Хасково. Инцидентът стана малко след 8 часа тази сутрин.

    Автомобилите са се движели по нагорнището на улица „Булаир“. Отпред е бил „Фолксваген“, след него такси „Дачия“, а отзад пикап „Мерцедес“. И трите превозни средства да били управлявани от мъже.

    Шофьорът на първата кола заяви, че е спрял за кратко на улицата, тъй като пред него имало две коли, едната завивала наляво към паркинга на блока. В този момент зад него спряло таксито, което било ударено от идващия отзад „Мерцедес“. При тласъка, жълтата кола ударила „Фолксвагена“.

    При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са материални щети по автомобилите.

    На мястото на произшествието дойдоха пътни полицаи за изясняване на случая. Движението на коли в района беше временно затруднено.

    Източник: Haskovo.NET

      Ис
      истинският антимишок
      10:12, 16 фев 2026
      На тая улица десетки пъти съм бил свидетел как се извършват завои без "мигач",внезапни спирания....Аз спазвам дистанция но пък 3-волтовият с "мерцедеса" не е спазвал.......
