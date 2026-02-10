От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

1 °C

Пешеходка пострада при удар от кола в Хасково, автомобил падна в река

Трима души пострадаха при две катастрофи в Хасковска област вчера, съобщиха от полицията.

Единият инцидент стана в областния град. Вчера в 17:30 часа по булевард „Съединение“ в посока жп гарата се е движил лек автомобил „Lend Rover“, шофиран от 18-годишен. На пешеходна пътека, младежът не е пропуснал и е ударил преминаващата 61-годишна пешеходка. Жената е настанена за лечение в МБАЛ Хасково, без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.

Снощи в 22:30 часа е получен сигнал за катастрофа на пътя между селата от Сираково към Спахиево. 38-годишен е управлявал „Волво“, на което е загубил контрола, излязъл е вдясно по посоката си на движение и е паднал в корито на малка река. От удара са пострадали водачът от Димитровград и возещата се в колата 49-годишна пътничка от село Спахиево. И двамата са прегледани и освободени за домашно лечение. Съставен е акт.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
Новини 30 08 2022
Новини 30 08 2022
Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Почетоха Свети Харалампий в едноименния храм в кв. „Болярово“
Почетоха Свети Харалампий в едноименния храм в кв. „Болярово“
преди 1 час
Задържаха мъж за кражба на регистрационни табели от автомобил в Хасково
Задържаха мъж за кражба на регистрационни табели от автомобил в Хасково
преди 1 час
Жител на Хасковска област, обявен за международно издирване е задържан в Кърджали
Жител на Хасковска област, обявен за международно издирване е задържан в Кърджали
преди 1 час
ПГТАТ „Н. Вапцаров“ спечели акредитация по програма ЕРАЗЪМ+
ПГТАТ „Н. Вапцаров“ спечели акредитация по програма ЕРАЗЪМ+
преди 1 час
Дрехи пламнаха в апартамент в Хасково, възможно е огънят да е тръгнал от запалка
Дрехи пламнаха в апартамент в Хасково, възможно е огънят да е тръгнал от запалка
преди 1 час
Облачно, студено и със снежна покривка във вторник
Облачно, студено и със снежна покривка във вторник
преди 4 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Документални филми – Гьобекли тепе: Раждането на цивилизацията

Случаен виц

ПГТАТ „Н. Вапцаров“ спечели акредитация по програма ЕРАЗЪМ+
Жител на Хасковска област, обявен за международно издирване е задържан в Кърджали

Обичайно щастието покровителства смелите и предприемчивите, но нищо не ни внушава по-голяма смелост, колкото доброто мнение за самите нас -Дейвид Хюм

Последни обяви

Случайна рецепта

Джумеркова пита за Коледа
Джумеркова пита за Коледа

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини