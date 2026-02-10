Пешеходка пострада при удар от кола в Хасково, автомобил падна в река

Трима души пострадаха при две катастрофи в Хасковска област вчера, съобщиха от полицията.

Единият инцидент стана в областния град. Вчера в 17:30 часа по булевард „Съединение“ в посока жп гарата се е движил лек автомобил „Lend Rover“, шофиран от 18-годишен. На пешеходна пътека, младежът не е пропуснал и е ударил преминаващата 61-годишна пешеходка. Жената е настанена за лечение в МБАЛ Хасково, без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.

Снощи в 22:30 часа е получен сигнал за катастрофа на пътя между селата от Сираково към Спахиево. 38-годишен е управлявал „Волво“, на което е загубил контрола, излязъл е вдясно по посоката си на движение и е паднал в корито на малка река. От удара са пострадали водачът от Димитровград и возещата се в колата 49-годишна пътничка от село Спахиево. И двамата са прегледани и освободени за домашно лечение. Съставен е акт.