Микробус излетя в канавка по пътя между Конуш и Козлец

Микробус „Мерцедес“ се обърна в канавка по пътя между хасковските села Конуш и Козлец. Инцидентът е станал между 6 и 6:30 часа тази сутрин.

Зад волна на автомобила, натоварен с мебели е бил мъж от Кърджали. Той заяви, че е пътувал сам към родния си град, като малко след десен завой бусът поднесъл в снега, излязъл от пътното платно вдясно и се обърнал в канавката.

При произшествието няма пострадали хора. Нанесени са материални щети по микробуса.

На място имаше пътни полицаи за изясняване на случая. Шофьорът е тестван за алкохол, но промили не са отчетени.

Движението в района беше временно затруднено.