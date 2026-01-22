От х:

Микробус излетя в канавка по пътя между Конуш и Козлец

    Микробус „Мерцедес“ се обърна в канавка по пътя между хасковските села Конуш и Козлец. Инцидентът е станал между 6 и 6:30 часа тази сутрин.

    Зад волна на автомобила, натоварен с мебели е бил мъж от Кърджали. Той заяви, че е пътувал сам към родния си град, като малко след десен завой бусът поднесъл в снега, излязъл от пътното платно вдясно и се обърнал в канавката.

    При произшествието няма пострадали хора. Нанесени са материални щети по микробуса.

    На място имаше пътни полицаи за изясняване на случая. Шофьорът е тестван за алкохол, но промили не са отчетени.

    Движението в района беше временно затруднено. 

    Източник: Haskovo.NET

