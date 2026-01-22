120 тона сол и 40 тона пясък са използвани срещу заледявания в Хасково

Нормална е зимната обстановка в Хасково, съобщиха от общинската администрация.

„От полунощ започна работата на екипите на „Екопрогрес“ и снегопочистващата фирма. Целият град е опесъчен. Между 4:30 и 6:30 часа снеговалежът в Хасково беше интензивен. В този период всички машини на „Екопрогрес“ и снегопочистващата фирма отново обработиха всички пътни артерии с пясък и сол. Няма заледявания“, съобщи заместник-кметът на oбщина Хасково Динко Тенев, който на терен координира работата на снегопочистващите екипи.

120 тона сол и 40 тона пясък са използвани за предотвратяване на заледявания в Хасково. Поледицата и т. нар. леден дъжд не се случиха в Хасково, най-ниските температури рано сутринта бяха около минус 2 градуса.

„Добрата новина е, че през почивните дни времето ще се затопли, а „лошата“ новина е, че малчуганите няма да могат да играят и да се пързалят на снега“, коментира Динко Тенев. Той благодари за отличната работа и координация на всички екипи, които през нощта и от рано сутринта работят в града и по селата.