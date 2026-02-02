От х:

Между 5 и 15 см достигна снежната покривка в Хасковска област

Снежната покривка на територията на област Хасково е между 5 и 15 см, съобщиха от Областна администрация.

Всички пътища са обработени и почистени. На места има заснежени участъци, но те са проходими при зимни условия. Към момента няма затворени или ограничени пътища.

На терен са 78 снегопочистващи машини, които продължават работа по почистването и обработката на пътната мрежа.

„Благодарение на добрата организация на работа от страна на поддържащата фирма, дейностите се извършват своевременно и ефективно“, казаха от държавното ведомство.

По информация на EVN, няма населени места без електрозахранване.

Източник: Haskovo.NET

