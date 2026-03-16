От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Нови кръгови кръстовища ще облекчават трафика на Хасково

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия
    Изслушайте новината:

    Нови кръгови кръстовища в най-натоварените конфликтни зони ще помагат за облекчаването на трафика в Хасково, стана ясно днес при общественото обсъждане на Генералния план за организация на движението (ГПОД) на града. 

    „Това е стратегически документ, от който Хасково се нуждае. Затова благодаря на всички експерти, които се включиха в неговото изготвяне, на екипа на Община Хасково, на представителите на полицията, на различните гилдии, като таксиметровите превозвачи, които също активно участваха в подготовката на Генералния план за организация на движението в града ни. Много от предложенията са резонни, за някои от тях ще са нужни средства, за да бъдат изпълнени, но за нас е важно, че имаме експертен план, който дава модерната визия за години напред“, коментира кметът на Община Хасково Станислав Дечев.

    Предварителния проект на Генерален план за организация на движението на Хасково е създаден в рамките на проект „Изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност на територията на Хасково, Свиленград и Харманли“, по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, осъществяван с финансовата подкрепа на ЕС по Механизма за възстановяване и устойчивост.

    Генералният план е комплексна инженерна стратегия, насочена към радикално подобряване на транспортноексплоатационните характеристики на уличната мрежа. Документът предвижда активно управление на мобилността чрез прилагане на съвременни технически решения и иновативни подходи. „Анализът на конфликтните зони и заснетите чрез дрон данни послужиха за основа на проектните предложения, които целят не само повишаване на пропускателната способност, но и гарантиране на най-висока степен на пътна безопасност.

    Ключов акцент в плана е преструктурирането на критичните възли чрез изграждането на кръгови кръстовища (като тези при бул. „Васил Левски“ и бул. „Съединение“), което е доказана добра практика за саморегулиране на трафика и минимизиране на тежките пътнотранспортни произшествия“, обясни инж. Иван Чанев, който е ръководител на екипа, подготвил ГПОД. Изпълнението на предвидените в Плана инженерно-технически мерки, подкрепено от финансирането по НПВУ, осигурява устойчив модел на градска мобилност.

    Планът е гъвкав инструмент, който позволява на Хасково да се развива като модерен областен център, в който транспортната система не е пречка, а катализатор за икономически растеж и високо качество на живот.

    Успешната реализация ще постави града ни сред водещите примери в България за интелигентно и екологосъобразно управление на трафика е записано още в стратегическия план за движение в Хасково. Предстои ГПОД да бъде внесен на заседание на Общински съвет Хасково. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Заради дупка ограничиха участък за движение от бул. "България" в района на Зеленчуков пазар
    Заради дупка ограничиха участък за движение от бул. "България" в района на Зеленчуков пазар
    Близо 4 пъти се е увеличил трафикът на автомобили през Капитан Андреево
    Близо 4 пъти се е увеличил трафикът на автомобили през Капитан Андреево

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Конспиративните теории – заблуда за наивници или неизбежно бъдещето

    Случаен виц

    Хванаха крадец на 19 години и двама с наркотици
    ДПС ще се бори за поне три мандата в Хасково, заяви водачът на листата Мехмед Атаман

    Слабите търсят сила. Силните търсят доказване. Умните търсят смисъл. Тъпите търсят кеф!

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Телешка супа
    Телешка супа

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини