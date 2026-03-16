Нови кръгови кръстовища ще облекчават трафика на Хасково

Нови кръгови кръстовища в най-натоварените конфликтни зони ще помагат за облекчаването на трафика в Хасково, стана ясно днес при общественото обсъждане на Генералния план за организация на движението (ГПОД) на града.

„Това е стратегически документ, от който Хасково се нуждае. Затова благодаря на всички експерти, които се включиха в неговото изготвяне, на екипа на Община Хасково, на представителите на полицията, на различните гилдии, като таксиметровите превозвачи, които също активно участваха в подготовката на Генералния план за организация на движението в града ни. Много от предложенията са резонни, за някои от тях ще са нужни средства, за да бъдат изпълнени, но за нас е важно, че имаме експертен план, който дава модерната визия за години напред“, коментира кметът на Община Хасково Станислав Дечев.

Предварителния проект на Генерален план за организация на движението на Хасково е създаден в рамките на проект „Изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност на територията на Хасково, Свиленград и Харманли“, по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, осъществяван с финансовата подкрепа на ЕС по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Генералният план е комплексна инженерна стратегия, насочена към радикално подобряване на транспортноексплоатационните характеристики на уличната мрежа. Документът предвижда активно управление на мобилността чрез прилагане на съвременни технически решения и иновативни подходи. „Анализът на конфликтните зони и заснетите чрез дрон данни послужиха за основа на проектните предложения, които целят не само повишаване на пропускателната способност, но и гарантиране на най-висока степен на пътна безопасност.

Ключов акцент в плана е преструктурирането на критичните възли чрез изграждането на кръгови кръстовища (като тези при бул. „Васил Левски“ и бул. „Съединение“), което е доказана добра практика за саморегулиране на трафика и минимизиране на тежките пътнотранспортни произшествия“, обясни инж. Иван Чанев, който е ръководител на екипа, подготвил ГПОД. Изпълнението на предвидените в Плана инженерно-технически мерки, подкрепено от финансирането по НПВУ, осигурява устойчив модел на градска мобилност.

Планът е гъвкав инструмент, който позволява на Хасково да се развива като модерен областен център, в който транспортната система не е пречка, а катализатор за икономически растеж и високо качество на живот.

Успешната реализация ще постави града ни сред водещите примери в България за интелигентно и екологосъобразно управление на трафика е записано още в стратегическия план за движение в Хасково. Предстои ГПОД да бъде внесен на заседание на Общински съвет Хасково.