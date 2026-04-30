Сини светлини на Камбанарията на Ямача в подкрепа на болните от пулмонална хипертония

За пореден път Община Хасково е партньор на „Българското общество на пациентите с

пулмонална хипертония“, съобщават от кметството.

По повод Световен ден на пулмоналната хипертония Камбанарията в парк Ямача ще бъде осветена в синьо на 5 май.

Последните анализи сочат, че засегнатите от това рядко заболяване в България са 200.

В световен мащаб са 25 милиона човека.

Синият цвят символизира един от основните симптоми на болестта – посинелите устни и ръце, поради недостига на кислород в организма. С отбелязването на този ден, повече българи ще обърнат внимание на това заболяване, защото когато проблемът е налице, това би ги мотивирало да се информират, да се диагностицират навреме и да получат необходимото животоподдържащо лечение.