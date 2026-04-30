От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Сини светлини на Камбанарията на Ямача в подкрепа на болните от пулмонална хипертония

За пореден път Община Хасково е партньор на „Българското общество на пациентите с
пулмонална хипертония“, съобщават от кметството. 
 
По повод Световен ден на пулмоналната хипертония Камбанарията в парк Ямача ще бъде осветена в синьо на 5 май. 
 
Последните анализи сочат, че засегнатите от това рядко заболяване в България са 200.
В световен мащаб са 25 милиона човека.
 
Синият цвят символизира един от основните симптоми на болестта – посинелите устни и ръце, поради недостига на кислород в  организма. С отбелязването на този ден, повече българи ще обърнат внимание на това заболяване, защото когато проблемът е налице, това би ги мотивирало да се информират, да се диагностицират навреме и да получат необходимото животоподдържащо лечение.
Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.