Започна записването за националния конкурс „С песните на Ари“ в Хасково

Община Хасково организира 25-ти национален конкурс-фестивал на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“. Фестивалът ще се проведе на 13 юни 2026 г. в ОНЧ „Заря-1858“ Хасково.

Хасково е домакин на един от най-очарователните празници на градските шлагери и романтични песни от 20 век. Конкурсът „С песните на Ари“ възражда за нов живот мелодичността на българската популярна песен и изпълнява мисията си да популяризира и съхранява най-добрите шлагери.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. В конкурса могат да участват само непрофесионални групи, камерни състави (дует, трио, квартет) и индивидуални изпълнители.

2. Групите да са не повече от 16 души, включително със съпровода.

3. Групите, камерните състави и индивидуалните изпълнители да изпълняват САМО до 2 песни, независимо от вида им.

4. Китка от песни не се допуска.

5. Изпълненията и съпроводът да бъдат на живо. При невъзможност за осигуряване на съпровод на живо се допуска ползването на синбек. Съпровод на плейбек не сe допуска.

6. Задължително условие е песните да се изпълняват на български език в рамките на жанра.

7. Желателно е облеклата на изпълнителите да носят атмосферата на съответната епоха.

8. Ще бъдат оценявани художествените достойнства на изпълнителите, включващи изпълнение в стила на старата градска песен, съпровод, ангажимент, сценично присъствие.

Жури от професионалисти ще оценява музикално-художествените качества на песните, изпълнението и артистичното им представяне.

Желателно е участниците да включат в репертоара си песни, изпълнявани от Аспарух Лешников.

Община Хасково осигурява парични награди на спечелилите първите три места в отделните категории: Състави (вокални групи), Камерни състави (дует, трио, квартет), Индивидуални изпълнители (мъже и жени), Най-добро изпълнение на песен от репертоара на Аспарух Лешников, Награда за авторска песен в стила на старата градска песен, Награда за най-добро изпълнение на шлагер от 60-те години, Награда за най-добър акомпанимент.

Разходите за пътни и пребиваване са за сметка на участниците.

Срок за подаване на заявките – 3 юни 2026 г. на адрес: гр. Хасково 6300, пл. „Общински“ №1

Община Хасково, Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението“, за конкурса „С песните на Ари“ или на e-mail: culture@haskovo.bg , телефони: 038/603 459; 038/603 391.

Източник: Haskovo.NET

img
