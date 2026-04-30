Гергьовден в Lidl: прясно агнешко на цени, по-ниски от миналогодишните

За предстоящия Гергьовден клиентите на Lidl ще открият прясно агнешко месо на цени, по-ниски от тези в магазините на веригата за празника миналата година.

Разнообразие от разфасовки за всеки вкус

Ритейлърът е подготвил над 100 тона прясно агнешко месо. Асортиментът е внимателно подбран, за да отговори на нуждите на всяко домакинство. Предложенията включват:

  • Прясно агнешко месо с кост (опаковка ≈ 1 кг) – на цена от 9,19 € или 17,97 лв./ кг;
  • Прясна агнешка предна четвъртина (опаковка ≈ 2.2 кг) – на цена от 10,19 € или 19,93 лв./ кг;
  • Прясна агнешка задна четвъртина (опаковка ≈ 2.2 кг) – на цена от 10,99 € или 21,49 лв./ кг;
  • Пресни агнешки котлети (изчистени и нарязани поединично, опаковка ≈ 1.1 кг) – на цена от 13,49 € или 26,38 лв./ кг.

Гарантирана свежест и контрол на качеството

Изброените агнешки продукти на Lidl, както и по-голямата част от останалите в категорията прясно месо и риба, са опаковани в специална защитна атмосфера. Тази технология е от ключово значение, тъй като предпазва месото от външни замърсявания и запазва неговата свежест, цвят и вкус за по-дълго време.

Допълнителна сигурност за потребителите дава фактът, че месото, което веригата предлага, преминава през стриктен контрол и притежава сертификат за качество от SGS – световният лидер в областта на независимия контрол и сертификация.

Запазването на цените на агнешкото месо под нивата от миналата година е целенасочено усилие, с което Lidl затвърждава своя ангажимент за подкрепа на домакинствата. Тази стъпка е част от последователната политика на веригата да предлага качествени продукти при достъпни условия, допълнена от постоянни седмични намаления, месечни кампании с отстъпки и изгодни оферти в приложението Lidl Plus.

Източник: Haskovo.NET

Още новини от Хасково

„Китна Тракия пее и танцува“ и Фестивал на камерния танц през май
преди 4 часа
Сини светлини на Камбанарията на Ямача в подкрепа на болните от пулмонална хипертония
преди 4 часа
Рекорден брой депутати, родени в Хасковска област, положиха клетва
преди 5 часа
44% от хората у нас между 20 и 50 години оценяват достоверността на новините по усет
преди 6 часа
Откриха буркан с канабис в кола с фалшиви номера
преди 6 часа
22-годишна майка без книжка се преобърна заедно с 3-годишния си син, детето е невредимо
преди 7 часа

