От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Ученици от ФСГ решаваха казуси със съдия в Административен съд – Хасково

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Ученици от 11 клас на Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ слушаха лекция по право в Административен съд – Хасково днес. Темата на урок бе „Разделение на властите според Конституцията на Република България“.

    Лекцията бе водена от съдия Петър Вунов, който в общ план запозна младежите с конституционните функции на законодателната, изпълнителната и съдебната власт в Република България. Посочи каква е системата на съдилищата и прокуратурите в страната, като обясни ролята на отделните съдебни органи с оглед структурата им според Конституцията на Република България.

    В хода на изложението съдия Вунов сподели случаи от практиката си, с които даде възможност на подрастващите да придобият конкретна и ясна представа за ролята на съда в разрешаването на възникнали спорни правоотношения между административни органи и граждани.

    Подробно бяха представени няколко казуса по оспорване на принудителни административни мерки по Закона за движението по пътищата, които породиха голям интерес сред децата. Обсъдени бяха възможните фактически хипотези за налагане на принудителни мерки поради неспазване на законовите разпоредби, забраняващи управление на превозно средство след употреба на алкохол или наркотични вещества, както и последиците от това.

    След лекцията на учениците бяха връчени удостоверения за участието им в инициативата.

    Събитието беше част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.