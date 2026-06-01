В Международния ден на детето младежи от хасковска гимназия проследиха пътя на жалбата

Ученици от 11г клас на Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ в Хасково имаха възможността да проследят движението на една жалба след подаването ѝ до съда. За тази цел в Административен съд – Хасково те посетиха службите „Регистратура“ и „Съдебно деловодство“, както и председателски кабинет и кабинет на съдия, а също и служба „Съдебни секретари“.

Обяснено им беше какви са начините за подаване на жалба, как тя се регистрира, как се придвижва между различните служби и как достига до съдия.

В кабинета си председателят на съда Василка Желева извърши в присъствието на учениците разпределение на няколко от постъпилите през деня жалби чрез Системата за случайно разпределение на делата, като даде съответните разяснения за извършеното от нея.

На младежите беше представено какво се съдържа в кориците на образуваните дела и им беше разяснено как точно протича тяхното администриране, докато съответното съдебно производство е висящо пред съда.

Последва посещение на кабинета на съдия Росица Чиркалева-Иванова, която посочи на кратко какви са основните функции на съответния съдия, след като делото му бъде разпределено за разглеждане. Тя обясни пред младежите в най-общ план ролята, която съдебният състав има по време на заседанията и действията, които страните могат да извършват в хода на процеса.

Накрая гимназистите разбраха какво съдържа протоколът на едно открито съдебно заседание, кой го изготвя и защо това е необходимо.

Събитието беше част от инициативата „Ден на отворените врати“, която се проведе днес в Административен съд – Хасково. То даде възможност на гимназистите да придобият преки впечатления за дейността на съда и на отделните му служби в частност, и за служебните задължения на съдиите и съдебните служители.