Мария и Анна-Мария с републикански титли

Анна-Мария Петкова спечели поредна титла в кариерата си. Състезателката на хасковския клуб „Атлетик“ триумфира на Националния шампионат по многобой при девойките под 18 години. Анна-Мария спечели титлата с актив от 4409 точки. Така тя прибави още едно злато към богатата си колекция от отличия.

Титла в София завоюва и съотборничката ѝ Мария Габрова. Мария спечели златния медал в мятането на диск при девойките под 23 години. Тя стана шампионка с резултат от 32.42 метра.

Мария спечели и бронзов медал в тласкането на гюле с постижение от 10.08 метра.

В многобоя при девойките до 18 години Петя Карамфилова е шеста, а Рая Хаджиева е десета. В групата под 16 години Дария Христова завърши на 11-о място, Виктория Банчева е 13-а, а Християна Михайлова е на 15-о място.

В рамките на Националния шампионат за девойки под 23 години две титли завоюва и състезателката на „Хеброс“ (Харманли) Ирен Саръбоюкова. Тя стана шампионка на скок височина с 1.70 метра и на скок дължина с резултат 5.70 метра.