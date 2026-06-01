Дни на отворените врати се провеждат във ФСГ „Атанас Буров“ – Хасково на 1 и 2 юни 2026 г. от 13:30 часа. Инициативата дава възможност на бъдещи ученици, родители и гости да се запознаят с учебната база, професиите и възможностите за обучение, които предлага гимназията.

Посетителите могат да разгледат модерните кабинети, да наблюдават демонстрации и ученически проекти, както и да разговарят с учители и възпитаници на училището. По този начин те получават реална представа за учебния процес и атмосферата във ФСГ „Атанас Буров“.

Дните на отворените врати са отлична възможност за седмокласниците и техните семейства да направят информиран избор за бъдещото си образование и професионално развитие. Ръководството, учителите и учениците на гимназията посрещат своите гости с интересни инициативи и готовност да отговорят на всички въпроси, свързани с обучението в училището.