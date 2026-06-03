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Разкриха две наркооранжерии с един собственик, шестима са задържани за дрога в Хасковско

Шестима души са били заловени с наркотични вещества в рамките на специализирана полицейска операция срещу държането и разпространението на дрога, проведена през последното денонощие на територията на Хасковска област, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

Най-сериозният случай е разкрит в Димитровград, където криминалисти са задържали 55-годишен мъж. При претърсване на жилището му са открити оборудване и съоръжения за отглеждане на растения от рода на конопа – луминесцентни лампи, вентилатори, саксии, торове и различни разтвори. Намерени са още 28 растения и около 6 килограма изсушена листна маса.

На втори адрес, обитаван от същия мъж, полицаите са разкрили още една наркооранжерия. Там са открити две специализирани палатки за отглеждане на марихуана, както и 63 растения с височина над един метър и множество съцветия. Иззети са и близо 2 килограма изсушена листна маса. По случая е образувано досъдебно производство, а мъжът е задържан за срок до 24 часа.

В Хасково са образувани четири бързи производства срещу 25-годишна жена и двама мъже на 38 и 45 години. В дома на младата жена са открити 10 грама бяло кристално вещество, а в жилището на 38-годишния – още 2 грама от същия вид дрога. При третия мъж е намерен 1 грам хероин.

В ареста е попаднал и 43-годишен жител на областния град, известен на органите на реда. При проверка у него са открити 33 сгъвки с различни наркотични вещества. Иззети са 8 грама метамфетамин, 4 грама фентанил и 2 грама синтетичен чай за пушене.

Бързо производство е образувано и в Свиленград срещу 29-годишен мъж. При вида на полицейските служители той изхвърлил на тротоара плик с 2,42 грама бяло кристално вещество. Направеният полеви наркотест е потвърдил, че веществото е метамфетамин. Работата по всички случаи продължава под наблюдението на съответните звена на прокуратурата. 

Източник: Haskovo.NET

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