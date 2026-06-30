Трима пострадаха при пътни инциденти в региона

Общо трима души пострадаха при различни пътни инциденти в Хасковоска област, съобщават от полицията. Сред тях са пътник в катастрофирала кола, мъж паднал от камион и блъсната от автомобил пешеходка.

Пострадалит пътник е на 15 години. Той е пътувал в една от двете коли, които се удариха челно край хасковското село Узунджово малко след 20 часа в понеделник. 18-годишен водач от село Шишманово с „Фолксваген“ се е движил в посока село Александрово, навлязъл е в насрещната лента за движение и се е ударил челно в „Ауди“, шофирано от 24-годишен от село Узунджово. От удара между тях е пострадало 15-годишно момче, пътник на задната седалка във „Фолксваген“-а. То е транспортирано в МБАЛ Хасково за преглед, а по-късно е освободено за домашно лечение.

Мъж от Ивайловград е пострадал, след като паднал по време на движение от товарна кола. Вчера по обяд по улица „България“ се е движил товарен „Фолксваген“, управляван от 64-годишен.

В нарушение на пътните закони в откритата товарна каросеия се е возил мъж на 56 години. След падане по време на движение той е откаран в МБАЛ-Хасково. След прегледи и оказана помощ е освободен за домашно лечение.

Пешеходка е без опасност за живота след инцидент в Харманли. Вчера в 18,10 часа на булевард „България“ е осъществено произшествие с лек автомобил „Киа“, шофиран от 43-годишна. Жената е навлязла в кръстовище и не е пропуснала и е блъснала преминаващата по пешеходна пътека жена на 67 години. Пострадалата е настанена за наблюдение в МБАЛ Харманли.