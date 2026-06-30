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Задаржаха пиян шофьор и двама за притежание на наркотици

Почерпен зад волана е задържан в Димитровград, съобщават от полицията. В понеделник, в 07,25 часа, по улица „Простор“ се е движил с „Фолксваген“, шофирлан от мъж на 67 години. Авто патрул го е спрял за проверка. Използвания дрегер показал наличие на 1,25 промила алкохол в издишания въздух. Димитровградчанинът е отказал кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа.
Двама мъже са заловени за притежание на наркотици в Свиленград и Димитровград, допълват от МВР. 
В ареста на Свиленград е бил 45-годишен жител на чирпанското село Свобода, проверен от криминалистите на улица „Д.Благоев“ в Свиленград. В него е открито пликче с 0,43 грама кокаин. Последвало е претърсване в обитавано от мъжа жилище на булевард „България“. Там е иззета сгъвка със суха зелена листна маса – марихуана с тегло 0,95 грама. Мъжът е задържан по заведеното бързо производство. С марихуана е задаржан и 33-годишен мъж в Димитровград. Той е предал дрогата на разследващите с протокол.
 
 
 
Източник: Haskovo.NET

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