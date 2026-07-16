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Хванаха пиян шофьор и двама крадци

Водач с алкохол е заловен в Хасково, съобщиха от полицията. Десет минути след полунощ на булевард „Освобождение“ автопатрул е спрял за проверка „Ситроен“. Колата е била шофирана от 39-годишна от града. Използваният дрегер показал наличие на 1,39 промила алкохол в издишания въздух. Последвало е 24-часовото ѝ задържане по образуваното бързо производство.

Двама са заловени за кражби в Хасково, допълват от МВР. 41-годишен от Симеоновград задигнал велосипед, оставен без надзор пред вход на блок на улица „Македония“. Залавянето му е станало след сигнал на собственика на колелото. В управлението е доведен и 20-годишен, проникнал през незаключен апартамент на улица „Никопол“, откъдето откраднал мобилен телефон, който впоследствие продал. И двете откраднати вещи са върнати с протоколи на собствениците си.

Източник: Haskovo.NET

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