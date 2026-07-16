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Роднини на убитата Маги разказаха за действията по издирването ѝ

Роднини на убитата Магдалена Русева дадоха показания днес по делото за жестокото престъпление, за което пред Окръжния съд в Хасково е изправен 18-годишният Иван Костов. Убийството е извършено на 26 април 2026 г., когато обвиняемият е бил непълнолетен. Според разследването той е удушил 18-годишната Маги с връзка в къща на улица „Тимок“, след което е поставил тялото в бидон, търкалял го е около 600 метра и го е изхвърлил в изоставен имот на улица „Амур“. Първоначално младежът е отричал участие, но по-късно е направил самопризнания. Тялото на момичето беше открито четири дни след убийството.

Поради непълнолетната възраст на Костов към момента на деянието, законът предвижда наказание между 4 и 12 години лишаване от свобода. Днешното заседание продължи с разпит на шестима свидетели – трима роднини на Лидия от Асеновградско, чичото на Маги и двама служители от кафене в квартал „Бадема“. Братята, работещи в заведението, посочиха, че Иван и Маги са били на стаж там, като са давали отделни смени и не са били постоянно ангажирани. Те заявиха, че двамата младежи са оставили добри впечатления и не са забелязвали инциденти, конфликти или прояви на агресия. Разпитан беше и управителят на денонощен магазин на булевард „Раковски“, откъдето Маги е купила цигари във фаталната нощ.

По искане на адвокат Димитър Марковски бяха прочетени показанията от досъдебното производство на Мартин Йорданов – племенник на Лидия и първи братовчед на Маги. Той е участвал в „разпитите“, които роднините са провели на Момчил и Иван, за което се води отделно дело. Йорданов даде оскъдни подробности за издирването на Маги и отказа да отговори на част от въпросите, аргументирайки се, че касаят другия казус.

Сред свидетелите беше и Любослав Трендафилов, брат на майката Лидия. Той разказа, че живее извън Хасковска област и е пристигнал, за да участва в издирването на племенницата си. По време на разпита мъжът се почувства зле и съдът прекъсна заседанието за кратко, след което той продължи показанията си.

Процесът продължава утре от 10:00 часа с разпит на още свидетели.

Анета Кутелова

Източник: Haskovo.NET

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