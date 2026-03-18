От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Иван отива на съд за убийството на Маги, прокуратурата изнесе подробности

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Окръжна прокуратура-Хасково внесе обвинителен акт спрямо 18-годишния Иван Костов, обвиняем за убийството на Магдалена Русева, информираха от държавното обвинение.

    Младежът е предаден на съд за това, че на 26.04.2025 г. в Хасково, умишлено е умъртвил 18-годишната Маги. Убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, като макар и непълнолетен (към момента на на деянието Иван е бил на 17 г.), той е могъл да  разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

    Иван и Маги са се познавали. Те били ученици в едно и също училище, както и известно време работили като сервитьори в заведение. Двамата поддържали приятелски отношения. Иван споделял със свои познати, че искал да остане насаме с Маги.

    На 26 април 2025 г., късно вечерта, в Хасково Иван успял да убеди момичето да му гостува в къща на дядо му, информираха от прокуратурата. Уточниха, че тя се съгласила, като с тях първоначално бил и негов приятел. Призори той си тръгнал. Двамата останали сами. През това време между тях настъпил личен конфликт, понеже Маги не искала младежът да споменава пред приятели, че са били заедно в къщата. Тя дори на шега го заплашила с отвертка, която намерила в стаята. В отговор Иван я ударил два пъти с ръка в лицето. Маги паднала на пода. Иван се възползвал от това ѝ състояние, взел текстилна връзка за стягане от долнище на анцуг и го омотал около врата на момичето. Той затегнал примката. Пострадалата се опитвала да се съпротивлява, но не успяла и е починала от задушаване. Изпитвала е силни болки и страдание. За да заличи следите си, Иван изхвърлил дрехите на Маги в контейнер за боклук, а тялото ѝ поставил в бидон, който избутал в продължение на половин километър и го оставил в необитаема къща.

    По делото са извършени множество действия по разследването – разпити на свидетели, огледи, иззети са веществени доказателства, записи от видеокамери. Приложено е заключението на съдебномедицинска експертиза, според която причината за смъртта на Маги е механична асфиксия в резултат на притискане в областта на шията, кръвонасядания и оттоци на същото място.

    Обвиняемият Иван е с взета от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“ и се намира в затвора.

    От Окръжен съд - Хасково уточниха, че предстои насрочване на делото за разглеждане в разпоредително заседание.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (2)

    • 1
      Bl
      Blessings
      3 0
      15:47, 18 мар 2026
      Ума ми не побира как е възможно да посегнеш на това нежно и беззащитно същество. Що за утайка трябва да си и как ли трябва да си бил възпитан?!
      Отговор
      • Бъ
        бъзз
        0 0
        16:03, 18 мар 2026
        Хората са различни, времето ни е калпаво, а и това момче /вече мъж/ е отраснало в последните години без биологичния си баща. Ето ти малко обяснения.
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Георги Георчев с титла от Държавното първенство по карате
    Георги Георчев с титла от Държавното първенство по карате
    Заетостта обхваща почти половината от населението на Хасковска област над 15 години
    Заетостта обхваща почти половината от населението на Хасковска област над 15 години
    Ученици проследиха пътя на водата в Хасково, отразяващ се на цената ѝ
    Ученици проследиха пътя на водата в Хасково, отразяващ се на цената ѝ
    Клуб по фотография към „Младежки център" Хасково представя „Светлината на нощта"
    Клуб по фотография към „Младежки център“ Хасково представя „Светлината на нощта“
    РИОСВ – Хасково обяви конкурси и инициативи за Деня на водата
    РИОСВ – Хасково обяви конкурси и инициативи за Деня на водата
    Благотворителната инициатива „Хасково за децата" ще се проведе на 4 април в Хасково
    Благотворителната инициатива „Хасково за децата“ ще се проведе на 4 април в Хасково
    преди 2 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Мъдростта на Лао Дзъ и Конфуций - актуална и днес

    Случаен виц

    Вие не можете да си стиснете ръцете със стиснати юмруци. - Индира Ганди

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Орехово руло със сметанов крем
    Орехово руло със сметанов крем

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини