Иван отива на съд за убийството на Маги, прокуратурата изнесе подробности

Окръжна прокуратура-Хасково внесе обвинителен акт спрямо 18-годишния Иван Костов, обвиняем за убийството на Магдалена Русева, информираха от държавното обвинение.

Младежът е предаден на съд за това, че на 26.04.2025 г. в Хасково, умишлено е умъртвил 18-годишната Маги. Убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, като макар и непълнолетен (към момента на на деянието Иван е бил на 17 г.), той е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

Иван и Маги са се познавали. Те били ученици в едно и също училище, както и известно време работили като сервитьори в заведение. Двамата поддържали приятелски отношения. Иван споделял със свои познати, че искал да остане насаме с Маги.

На 26 април 2025 г., късно вечерта, в Хасково Иван успял да убеди момичето да му гостува в къща на дядо му, информираха от прокуратурата. Уточниха, че тя се съгласила, като с тях първоначално бил и негов приятел. Призори той си тръгнал. Двамата останали сами. През това време между тях настъпил личен конфликт, понеже Маги не искала младежът да споменава пред приятели, че са били заедно в къщата. Тя дори на шега го заплашила с отвертка, която намерила в стаята. В отговор Иван я ударил два пъти с ръка в лицето. Маги паднала на пода. Иван се възползвал от това ѝ състояние, взел текстилна връзка за стягане от долнище на анцуг и го омотал около врата на момичето. Той затегнал примката. Пострадалата се опитвала да се съпротивлява, но не успяла и е починала от задушаване. Изпитвала е силни болки и страдание. За да заличи следите си, Иван изхвърлил дрехите на Маги в контейнер за боклук, а тялото ѝ поставил в бидон, който избутал в продължение на половин километър и го оставил в необитаема къща.

По делото са извършени множество действия по разследването – разпити на свидетели, огледи, иззети са веществени доказателства, записи от видеокамери. Приложено е заключението на съдебномедицинска експертиза, според която причината за смъртта на Маги е механична асфиксия в резултат на притискане в областта на шията, кръвонасядания и оттоци на същото място.

Обвиняемият Иван е с взета от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“ и се намира в затвора.

От Окръжен съд - Хасково уточниха, че предстои насрочване на делото за разглеждане в разпоредително заседание.