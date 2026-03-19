Сериозни логистични проблеми се очертават при подвижните избирателни секции

Новият регламент за състава на СИК, който предвижда участие с член на всички 9 партии, представени в 51-вото НС, може да създаде сериозни логистични и технически проблеми, смятат от РИК – Хасково.

„9 души – по един представител на политическа партия, ще трябва да пътуват с всяка подвижна секционна комисия. Това са най-малкото три автомобила, отделно от транспорта за полицаите, които ще охраняват подвижните СИК“, коментира за Haskovo.net председателят на РИК – Хасково Добромир Якимов.

Според него това ще бъде едно от сериозните предизвикателства в самия изборен ден. „Разбира се, регламентът ще бъде спазен, компромиси с разпоредбите са невъзможни. Но в стремежа да се осигури прозрачност на изборния процес и граждански контрол, има сериозни недомислия“, допълни той.

Все още не е ясен броят на подвижните СИК в Хасково. За да бъде сформирана една подвижна секция, трябва да има подадени най-малко 10 заявления от инвалиди, лежащо болни или трудноподвижни хора. Обикновено в Хасково броят на подвижните СИК не надвишава 10. В общини като Минерални бани и Стамболово, които имат много по-малко население от областния център, броят на подвижните СИК традиционно е много по-висок.