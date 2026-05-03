Русенски таланти вдигнаха Купата на кмета на танцовия фестивал в Хасково

    Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ от Русе е големият победител, който заслужи Купата на кмета на Хасково в рамките на 23-ия национален и 4-ти международен фестивал на камерния танц. Престижното отличие бе връчено от заместник-кмета на община Хасково Мария Вълчева, която по време на официалната церемония по награждаването изрази своите адмирации към всички участници, техните хореографи, родители и професионалното жури за успешното приключване на тридневния танцов маратон.

    Форумът премина при изключителен интерес, като започна в петък с магията на българските народни танци, продължи в събота с изяществото на класическите и характерните танци, а финалът днес бе поставен с награждаване на най-добрите в категорията на съвременните танци. Специфичното за фестивала е, че той предоставя уникалната възможност на една сцена да се изявят както непрофесионални състави, така и ученици от националните училища по изкуствата.

    Високото ниво на изпълненията бе гарантирано от авторитетно жури в състав Даниела Дженева –  главен художествен ръководител на ансамбъл „Тракия“, Цветанка Гергинова –  директор на „Артс Дивелъпинг Център“ и Росен Канев – премиер-солист и репетитор на Софийската опера и балет.

    В рамките на награждаването бяха раздадени и други специални отличия, сред които наградата за новосъздадена хореография на сюжетен танц, присъдена на Захари Нанков. Директорът на Младежкия център Катя Демирева връчи своята купа на балетна школа „Вдъхновение“ от град Дебелец към сдружение „Гражданска инициатива 2002“, с което бе поставен емоционалният край на тазгодишното издание на международния форум в Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Хасковлийка в шок: Продават джанки по 20 евро за килограм
    преди 47 минути
    преди 47 минути
    преди 3 часа
    преди 3 часа
    преди 8 часа
