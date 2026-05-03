Задържаният за стрелбата край Хасково остава в ареста

    42-годишният Шахин Х., който бе задържан за прострелването на 21-годишния Ерджан Ф. край Хасково, остава в ареста с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Това определи Районен съд – Хасково на 1 май, съобщиха днес от Темида.  

    Мъжът от кърджалийското село Паничково е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 29.04.2026 г. в  землището  на Хасково е причинил  средна  телесна  повреда  на  младия хасковлия, изразяваща  се  в  огнестрелна  рана  на  дясната  подбедрица,  причинила  трайно затруднение  в  движението  на  десния  крак. Според разследващите деянието  е  извършено  по  начин  или със  средства, опасни  за  живота  на  мнозина – чрез  употреба  на  огнестрелно  оръжие. Той е произвел три изстрела, като един от тях е попаднал в крака на Ерджан.

    След анализ на всички събрани на досъдебното производство доказателства, съдът прие наличието на обосновано предположение, че именно Шахин е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Така той остава в ареста.

    Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Хасково на 05.05.2026 г. от 14:00 часа.

    Източник: Haskovo.NET

    Смолянчанин стреля напосоки с въздушна пушка, рани случаен минувач
    АПИ: Асфалтът от Хасково към Минерални бани е готов, ред е на маркировката и ограничителните системи
