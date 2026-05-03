Задържаният за стрелбата край Хасково остава в ареста

42-годишният Шахин Х., който бе задържан за прострелването на 21-годишния Ерджан Ф. край Хасково, остава в ареста с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Това определи Районен съд – Хасково на 1 май, съобщиха днес от Темида.

Мъжът от кърджалийското село Паничково е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 29.04.2026 г. в землището на Хасково е причинил средна телесна повреда на младия хасковлия, изразяваща се в огнестрелна рана на дясната подбедрица, причинила трайно затруднение в движението на десния крак. Според разследващите деянието е извършено по начин или със средства, опасни за живота на мнозина – чрез употреба на огнестрелно оръжие. Той е произвел три изстрела, като един от тях е попаднал в крака на Ерджан.

След анализ на всички събрани на досъдебното производство доказателства, съдът прие наличието на обосновано предположение, че именно Шахин е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Така той остава в ареста.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Хасково на 05.05.2026 г. от 14:00 часа.